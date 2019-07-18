أكثر شوارع العالم انحدارا يدخل موسوعة “غينيس”

أعلنت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، عن تصنيف شارع منعرج شمال غربي ويلز، بمثابة أكثر شوارع العالم انحدارا.

ويصل انحدار شارع فورش بن شيش في مدينة هارلك التاريخية، التي تشتهر بقلعة من القرون الوسطى، إلى 37.45 في المئة.

وتفوق الشارع الويلزي على نسبة 35 في المئة التي كانت من نصيب شارع بولدوين بمدينة دونيدين في نيوزيلندا، الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق.

ويستند القياس المحدد إلى أشد انحدار في جزء يتكون من 10 أمتار في الطريق، وطبقا لمعايير “غينيس” العالمية للأرقام القياسية فإن الشارع يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا ومسطحا بالكامل وبه مبان على طول الطريق.

وشهد شارع بولدوين ازدهارا سياحيا ضخما بعدما حمل الرقم القياسي، حيث كانت توجد لافتة في الشارع تُباهي بأهمية انحداره.

وقال كريج غلينداي، رئيس تحرير موسوعة “غينس”: “آمل أن تتمتع هارلك بنفس الاحتفالات، وأن يؤدي اللقب الجديد إلى حضور أناس كثيرين إلى المدينة الجميلة، لتجربة أكثر شوارع العالم انحدارا بأنفسهم”.