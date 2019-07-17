أفعى عملاقة تنتزع سمكة من أحد الصيادين (فيديو)

نشر أحد صيادي الأسماك من مدينة هيوستن الأميركية، مقطع فيديو يظهر قيام أفعى عملاقة بانتزاع سمكة كان قد اصطادها للتو من جدول مائي صغير بالقرب من منطقة كوبرفيلد بلايس شمال غربي مقاطعة هاريس.

ويظهر المقطع المصور ان الصياد ولدى اخراجه السمكة التي اصطادها تفاجىء بأفعى ضخمة قد سبقته إلى السمكة، حيث غرزت أنيابها في السمكة والتفت حولها، بحيث بات من الصعب على الصياد أن يحصل عليها بسهولة.

واوضح الصياد، انه اضطر إلى استخدام سكينه للحصول على سمكته وإبعاد أنياب الأفعى عنها، موضحا أن الأفعى أصيبت بجروح بسبب السكين، مبينا انه اضطر في نهاية المطاف إلى التخلي عن السمكة، حتى بعد أن انتزعها من أنياب الأفعى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتنافس فيها صياد مع مخلوق آخر، ففي حزيران الماضي، تمكن طاقم رحلة صيد مستأجرة في كندا، من تصوير حوت قاتل يتجه مباشرة إلى القارب، بعد أن تمكن من صيد سمكة سلمون عملاقة بواسطة سنارته.

وأظهرت لقطات نشرت على “فيسبوك” صيادا وهو يسحب سمكة السلمون الضخمة من فضيلة “تشينوك” من المياه قبالة منطقة “برينس روبرت” فيما يسر ع حوت من فصيلة “أوركا” القاتل نحو السمكة محاولا الحصول عليها بدوره.