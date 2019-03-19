“أغلى” مدن العالم هذا العام

تصدرت باريس تصنيف أغلى مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة، إلى جانب هونغ كونغ، وسنغافورة.

وهي المرة الأولى التي تتقاسم فيها ثلاث مدن المركز الأول منذ ثلاثين عاما، هي عمر التقرير السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات بمجلة الإيكونوميست، والذي يقارن الأسعار في 133 مدينة حول العالم.

وجاءت العاصمة الفرنسية -التي حلت في المركز الثاني العام الماضي- بين أربع مدن أوروبية في المراكز العشرة الأولى.

ويقارن تقرير الإيكونوميست بين تكلفة سلع مشتركة، كالخبز، في 133 مدينة، ثم يرصد ما إذا كانت الأسعار ارتفعت أو انخفضت عند مقارنتها بتكلفة المعيشة في مدينة نيويورك، التي تُستخدم كمعيار للقياس.

قالت روكسانا سلافتشيفا، كاتبة التقرير، إن باريس تعد من أكثر عشر مدن غلاء منذ 2003، وكانت تكاليف المعيشة فيها “مرتفعة للغاية”.

وأضافت روكسانا: “القيمة الفعلية للكحول، ووسائل النقل، والتبغ فقط تساوي ما يُنفق عليها من أموال، مقارنة بمدن أوروبية أخرى”.

وتتكلف قَصة الشَعر للمرأة، على سبيل المثال، 119 دولارا في باريس، مقارنة بنحو 74 دولارا في زيوريخ، و53.46 دولار في مدينة أوساكا اليابانية.

وتابعت روكسانا: “تميل مدن أوروبية لرفع تكلفة المعيشة فيها لأقصى حد، لا سيما فيما يتعلق بالنفقات المنزلية، والعناية الشخصية، ووسائل التسلية والترفيه – وتعتبر باريس مثالا جيدا في تلك الأمور – وربما تمثل العاصمة الفرنسية مركزا متقدما على صعيد النفقات الاختيارية”.

وجاء ترتيب المدن العشر الأغلى عالميا كما يلي: سنغافورة، باريس، هونغ كونغ، زيوريخ، جنيف، أوساكا، سول، كوبنهاغن، نيويورك، تل أبيب، ولوس انجليس.

وأسهمت عوامل كالتضخم وتذبذب أسعار العملات في التغيرات التي طرأت على ذلك الترتيب للمدن للعام الجاري؛ وقد شهدت دول كالأرجنتين والبرازيل وتركيا وفنزويلا انخفاضا حادا في الترتيب القائم على ارتفاع تكلفة المعيشة.

وفي المركز الأخير في قائمة المدن الأكثر غلاء، جاءت كاراكاس عاصمة فنزويلا، والتي قارب معدل التضخم فيها نسبة مليون في المئة العام الماضي، مما أجبر الحكومة على تدشين عملة جديدة.

وكان سعر فنجان القهوة في العاصمة كاراكاس قد تضاعف إلى 400 بوليفار {0.62 دولار؛ 0.50 استرليني} في غضون أسبوع واحد في ديسمبر/كانون الأول، بحسب بلومبرغ.

وجاءت العاصمة السورية دمشق كثاني أقل مدن العالم غلاء.

وقالت وحدة المعلومات بالإيكونوميست إن “عددا متزايدا من الأماكن” بات أقل غلاء بسبب تأثير بعض الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية.

وجاءت المدن العشر الأرخص تكلفة على مستوى العالم على النحو الآتي: كاراكاس، دمشق، طشقند {أوزبكستان}، ألماتي {كازخستان}، بنغالور {الهند}، كراتشي {باكستان}، لاغوس {نيجيريا}، بوينس آيرس {الأرجنتين}، تشيناي {الهند}، نيودلهي {الهند}.