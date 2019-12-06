أغرب 15 قانون مرور في العالم

تحدث الإذاعي أحمد يونس عن أغرب قوانين المرور في العالم وذلك خلال برنامجه ونرصدها لكم كما يلي:

تايلاند: ممنوع قيادة السيارة بدون ارتداء قميص والتيشرتات وغيرها ممنوعة.

كوستاريكا: مسموح هناك بالقيادة تحت تأثير المخدرات والكحول بشرط ألا تتجاوز النسبة المقررة.

موسكو: يمكنك الحصول على مخالفة لو كانت السيارة غير نظيفة “عليها تراب” خاصة إذا استطاع أحدهم الكتابة على هذا التراب وتصل الغرامة لـ55 دولارا.

قبرص: توجيه السباب والإهانة من سائق أثناء سيره يوجب عليه الغرامة التي تصل لـ35 دولارا وكذالك تفرض عليه الغرامة لو رفع يديه عن مقود السيارة “الدريكسيون”.

جنوب أفريقيا: أولوية المرور للحيوانات ورعاة الحيوانات والقانون ينص على أنه يجب على سائق المركبة في الطريق العام التوقف لو تلقى إشارة من شخص يقود قطيع من البقر أو وجد بقرة تسير وحدها أو حمار أو بغال أو ماعز أو خنازير أو النعام ومخالفة هذا القانون تضع الشخص تحت غرامة قدرها 500 دولار.

اليابان: يغرم سائق السيارة 60 دولارا لو سار بسيارته على بركة مياه “وحل” وغرق بها المشاة بشرط أن يوقفه المشاه ويسلموه لأقرب قسم شرطة.

بريطانيا: يتم فرض غرامة على أي سائق يأكل أثناء القيادة وهذه الغرامة تصل لـ200 دولار وتفرض على قائدي الدراجات أيضًا.

الفلبين وتحديدًا العاصمة مانيلا: تحددت لكل يوم من أيام الأسبوع أرقام سيارات محددة مصرح لها بالسير في الشوارع كل يوم حسب القائمة المحددة.

مونتانا بأمريكا: ممنوع حمل الخرفان بصندوق السيارة إلا بوجود مرافق لهم.

نيفادا بأمريكا: ممنوع قيادة الجمال على الطرق السريعة.

ألاباما بأمريكا: مسموح السير عكس الاتجاه بشرط وجود مصباح واضح في مقدمة السيارة.

أوكلاهما: ممنوع قراءة الكتب الفكاهية أثناء القيادة ويمكنك قراءة أي كتاب عادي.

ألمانيا: يتعرض السائق للغرامة لو تعرضت سياراته لنفاد البنزين على الطرق السريعة.

إسبانيا: يجب على سائقي السيارت الذين يرتدون نظارات النظر أن يحتفظ بنظارة أخرى في سيارته ويدفع غرامة حال عدم وجود نظارة تصل لـ230 دولارا.

الدنمارك: يجب النظر تحت السيارة قبل قيادتها للتأكد من عدم وجود أحد تحت السيارة.