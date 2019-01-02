أغرب طقوس الإحتفال بليلة رأس السنة حول العالم

بين الكسر والحرق، تحطيم الزجاج ورمي الأثاث من نوافذ المنازل، يحتفل العالم بالعام الجديد. غريبة عجيبة، تلك العادات التي تعتمدها بعض دول العالم للإحتفال بليلة رأس السنة، حيث يجدون فيها ما يجلب لهم الحظ. في هذا التقرير يستعرض ‘لبنان 24’ أغرب طقوس العالم للإحتفال بليلة رأس السنة:

هذه الأطعمة تجلب الحظ مع بداية السنة الجديدة لدى شعوب العالم

إسبانيا

في إسبانيا، يتم تناول 12 حبة من حبات العنب في منتصف الليل، إذا كنت ترغب في أن تضمن حظاً سعيدا لك في العام المقبل. وإذا لم يتمكن الفرد من تناولها جميعاً فذلك دلالة على الحظ السيء.

تايلاند

إستعد لحرب المياه إذا قررت قضاء ليلة رأس السنة في تايلاند، حيث يقوم السكان بحمل قناني المياه وإلقائها على بعضهم البعض، من أجل جلب الحظ.

الدنمارك

لهذا البلد طريقة خاصة للاحتفال بالعالم الجديد، حيث يبدأ السكان بتكسير الصحون مع الأصدقاء والعائلة، وهي الطريقة التي تجعلهم يشعرون بالخير للعام المقبل.

اسكتلندا

يستخدم الناس كرات نارية كبيرة لدرء الأرواح الشريرة، ويعود التقليد إلى أكثر من 100 عام، حيث يعتقد الكثيرون أنه يستند إلى طقوس ما قبل المسيحية التي تهدف إلى تنقية الأرواح الشريرة وإبعادها.

البرازيل

يؤمن البرازيليون بإرتداء اللون الأبيض وإلقاء الزهور البيضاء في المحيط في ليلة رأس السنة الجديدة كعرض لآلهة البحر، ويقال أيضاً إن ذلك لتحقيق الازدهار للعام الجديد.

الصين

يعتبر طلاء الباب باللون الأحمر علامة على حسن الحظ للسنة القادمة، باعتبار أن اللون الأحمر هو الأكثر شعبية ورمز السعادة في الصين.

رومانيا

يؤدي الرومانيون ليلة رأس السنة ‘رقصة الدب’، ويرتدي الراقصون ملابس الدببة التي تنتمي إلى غابات الرومان والغجر، لتمثل موت العام القديم ومجيء الدببة الجديدة.

اليونان

يتم تعليق البصل على الباب الأمامي للمنزل للدلالة على إعادة الميلاد والنمو، وفي صباح اليوم التالي يقوم الآباء بإيقاظ أطفالهم بضربهم بذلك البصل على رأسهم لجعلهم يستيقظون لخدمة الكنيسة.

اليابان

تُقرع الأجراس في اليابان 108 مرات، في احتفالات رأس السنة الجديدة، وفي اعتقادهم أن هذا العدد يخلصهم من شرور العام الماضي ويمنحهم الحظ الجيد.