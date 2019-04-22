أصغر مستثمر.. كيف ضاعف 150 جنيهاً إلى 60 ألفاً؟

استطاع صبي في الـ 16 من عمره أن يحول مبلغ 150 جنيهاً إسترلينياً إلى 60 ألف جنيه في أقل من عام، ليصبح أصغر تاجر فوركس في المملكة المتحدة.

ويقول إدوارد ريكتس إنه اكتسب خبراته عن طريق “يوتيوب”، حيث بدأ في تعلم طريقة التجارة بالعملات الأجنبية.

والآن فقد بدأ في التفاخر بالإنجاز الذي حققه بالنشر على إنستغرام.

في البدء حاول أن يأخذ نصائح زميل له يفاخر بسيارته وبعض الأغراض الثمينة، لكنه لم يفده حيث أوصاه بأن يتجه إلى الدراسة المتخصصة ليكسب الخبرات الصحيحة.

ولكي يثبت أن ما سمعه ليس صحيحاً فقد أنفق الوقت في التعلم بنفسه عن طريق مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب، ليعرف كيف تكون المتاجرة بالعملات والتربح منها.

ويعتقد إدوارد، من توتنهام، لندن، أنه أصغر متداول في الفوركس في المملكة المتحدة، ويقول إنه لا يعرف أي متداولين في عمره يكسبون أموالاً جدية.



الاستفادة من البريكست

بحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الصبي استفاد من مراقبة سوق المال والأخبار السياسية، لاسيما المتعلقة بالبريكست ليستفيد من هذه الأجواء في تشكيل رؤيته الاستثمارية.

يقوم ريكتس الآن أيضاً بعمل آخر في الإطار نفسه وهو تقديم النصائح للراغبين في المتاجرة بالعملات الأجنبية، حيث عنده حالياً أكثر من 100 عميل، يتقاضى ما قدره 120 جنيهاً إسترلينياً مقابل خدمة تقديم النصائح.

وقد وفر الآن مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني لشراء سيارة مرسيدس من الفئة إي سيشتريها ليستخدمها عندما يكون مؤهلاً للحصول على رخصة القيادة. كما يفكر أيضاً في اصطحاب والده وإخوته في عطلة إلى أميركا، من المال الذي وفره.

بعد هذا النجاح التحق بدورة تدريبية حالياً في مجال الأعمال التجارية والمؤسسات، ليصقل خبراته في التجارة بشكل عام.

واستطاع أن يودع أول مبلغ بقيمة 150 جنيهاً إسترلينياً من مصروفه الخاص، ومن ثم حقق 1400 جنيه في أغسطس 2018 لتبدأ انطلاقته الناجحة.