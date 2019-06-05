“أراد قتل شخص ما”.. فرمى طفلا من شرفة مركز تجاري!

حكم على رجل أمريكي بالسجن 19 عاما، إثر اعترافه برميه طفلا (5 سنوات) من شرفة في الطابق الثالث، لمركز تسوق يقع في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

واعترف الفاعل، إيمانويل أراندا، أنه قصد “مركز أمريكا للتسوق”، بنية “قتل أحد ما”، فاختار الطفل المسكين، لاندن، وألقاه من الطابق الثالث، في حين أكد أهل الضحية خلال المحاكمة أن الفاعل قام بالقتل عمدا.

وخلال التحقيق معه، أبلغ أراندا المحققين أنه كان يحاول استلطاف نساء في المركز التجاري، وعندما باءت جميع محاولاته بالفشل، “تسبب ذلك في جعله عدوانيا”، مضيفا أنه كان يرغب بقتل شخص بالغ، قبل أن يختار الطفل لاندن.

ولحسن الحظ، نجا الطفل من الموت بأعجوبة، بعد أن ألقي به من ارتفاع 12 مترا، لكنه خضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يستقر وضعه.

وخلال المحاكمة، طالبت عائلة لاندن بإنزال أشد العقوبات بأراندا، لكي “يدرك عواقب أفعاله”، في حين اتهمته النيابة العامة بتهمة واحدة هي القتل العمد، مقابل اعترافه بصدق عما ارتكبه.

وكان أراندا قد اتهم سابقا في حادثتي اعتداء، خلال عام 2015، في مركز التسوق عينه، حيث تم منعه بتاتا من دخول المركز، كما أمر القضاء حينها بإخضاعه لتقييم طبي نفسي.

وأكدت عائلة الفاعل أنه قد خضع لجلسات علاجية تستهدف مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية العقلية، منها اضطراب نقص الانتباه، الاكتئاب، التوحد وانفصام الشخصية.

المصدر: BBC News