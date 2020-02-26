أرادا الاستمتاع بيوم عيد الحب! فماذا كانت النتيجة؟

كادت نزهة خاصة بمناسبة يوم عيد الحب أن تتحول إلى مأساة حقيقية. زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية اختفيا عن الأنظار طيلة أسبوع كامل وسط ظروف صعبة ومن دون طعام. فماهي تفاصيل هذه القصة، التي وصفت بـ”المعجزة”.

استعان الثنائي بماء البرك المائية للبقاء على قيد الحياة.

في يوم عيد الحب، قرر الثنائي كارول كيبارسكي (79 عاماً) و إيان إيروين (72 عاماً)، الاحتفال بطريقتهما الخاصة بهذا اليوم الخاص في السنة، حيث قررا القيام بجولة طويلة في الطبيعة، وربما إعادة شريط الأحداث، التي عاشاها سوياً طيلة فترة زواجهما.

وفعلاً، غادر الزوجان الفندق وانطلاقا في جولتهما، عشية يوم عيد الحب في شمال ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. بيد أن هذا الثنائي اختفى عن الأنظار وواجه شبح الموت وحيداً وجائعاً في وسط الطبيعة، حسب ما أشارت إليه صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأوضحت “ذا صن” أن مالك الفندق اتصل صبيحة اليوم التالي (السبت) بالشرطة للتبيلغ عن عدم عودة الزوجان إلى الفندق، وأضافت أن ما عزز المخاوف بشكل كبير هو أن الثنائي، كان يرتدي ملابساً خفيفة فقط، لاسيما وأن درجة الحرارة تنخفض في الليل.

Update from Carol Kiparsky and Ian Irwin. They are in great spirits and want to thank every single person who has kept them in their thoughts. On behalf of the Irwin and Kiparsky family, Thank You. pic.twitter.com/t3OS6rgas7 — Marin County Sheriff (@MarinSheriff) February 23, 2020

مياه فقط!

وأشارت قناة” ABC” الأمريكية أن الثنائي ظل الطريق في الظلام، وبقي لمدة أسبوع كامل في غابة كثيفة تقع على بعد 50 ميلاً شمال مدينة سان فرانسيسكو، وأردفت أن الزوجان بقيا من دون طعام طيلة هذه المدة، وكانا يشربان فقط مياه البرك المائية المتواجدة هناك.

أسبوع من البحث

وأفادت صحيفة “ذا صن” أن السطات المختصة أطلقت حملة بحث واسعة للعثور الثنائي المفقود، حيث سابقت السلطات الزمن بهدف العثور عليهما على قيد الحياة، وأضافت أنه انخرط في عمليات البحث نحو 500 شخص.

وتابع نفس المصدر أنه بعد خمسة أيام من البحث، بدأ اليأس يتسرب إلى نفوس فرق الإنقاذ، حيث بدأ يسود اعتقاد أن الثنائي المفقود في عداد الموتى.

A big shout out to @sonomasheriff for the amazingly quick response, professionalism, and their ability to get Carol and Ian to the medics the fastest way possible. pic.twitter.com/jr7RwuiPII — Marin County Sheriff (@MarinSheriff) February 22, 2020

خبر سار

ونجح واحد من المتطوعين في البحث عن الزوجين في العثور عليها. ونقلت شبكة “CNN” عن المتطوع كوينسي ويبستر قوله، إنه سمع بعض الأصوات في الغابة الكثيفة، مُصيفاً في هذا الصدد “في البداية اعتقدنا أن الصوت يأتي من فريق بحث آخر، لكنهما أخذا في الصراخ (النجدة). لقد نظرنا إلى أنفسنا وقلنا إنهم هما”.

“معجزة”

من جهة آخرى، قال الرقيب برينتون شنايدر، إن بقاء الثنائي على قيد الحياة طيلة هذه المدة هو “معجزة”، وأضاف: “لقد غادرا في يوم عيد الحب، من أجل القيام بنزهة إلاّ أنهما ظلا الطريق ولا أحد يعرف ماذا وقع”، وأردف: “لقد ظنا أن هذه هي النهاية بالنسبة لهما”.

“نحن سعداء”

وأفادت قناة”ABC” الأمريكية أن الثنائي نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، حيث كانا يُعانيان من انخفاض في درجة الحرارة. وأضافت نقل عن الثنائي قولهما “الحمد لله أنكم نجحتم في العثور علينا. نحن سعداء للغاية”. يشار إلى أن الزوجة كارول كيبارسكي عالمة لغويات بارزة، إذ أصدرت عدة مؤلفات في هذا المجال، حسب ما أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية.