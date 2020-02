أرادا الاستمتاع بيوم عيد الحب! فماذا كانت النتيجة؟

كادت نزهة خاصة بمناسبة يوم عيد الحب أن تتحول إلى مأساة حقيقية. زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية اختفيا عن الأنظار طيلة أسبوع كامل وسط ظروف صعبة ومن دون طعام. فماهي تفاصيل هذه القصة، التي وصفت بـ”المعجزة”.

استعان الثنائي بماء البرك المائية للبقاء على قيد الحياة.

في يوم عيد الحب، قرر الثنائي كارول كيبارسكي (79 عاماً) و إيان إيروين (72 عاماً)، الاحتفال بطريقتهما الخاصة بهذا اليوم الخاص في السنة، حيث قررا القيام بجولة طويلة في الطبيعة، وربما إعادة شريط الأحداث، التي عاشاها سوياً طيلة فترة زواجهما.

وفعلاً، غادر الزوجان الفندق وانطلاقا في جولتهما، عشية يوم عيد الحب في شمال ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. بيد أن هذا الثنائي اختفى عن الأنظار وواجه شبح الموت وحيداً وجائعاً في وسط الطبيعة، حسب ما أشارت إليه صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأوضحت “ذا صن” أن مالك الفندق اتصل صبيحة اليوم التالي (السبت) بالشرطة للتبيلغ عن عدم عودة الزوجان إلى الفندق، وأضافت أن ما عزز المخاوف بشكل كبير هو أن الثنائي، كان يرتدي ملابساً خفيفة فقط، لاسيما وأن درجة الحرارة تنخفض في الليل.

Update from Carol Kiparsky and Ian Irwin. They are in great spirits and want to thank every single person who has kept them in their thoughts.

On behalf of the Irwin and Kiparsky family, Thank You. pic.twitter.com/t3OS6rgas7

— Marin County Sheriff (@MarinSheriff) February 23, 2020