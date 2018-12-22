أب مراهق يقتل طفله الرضيع!

قضت محكمة محلية في مدينة ساوثمبتون البريطانية بسجن “أب مراهق” مدى الحياة بعدما تسبب في قتل رضيعه، وفق ما ذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية.

وأوضح المصدر أنه تم الحكم على الأب، الذي يبلغ من العمر 16 سنة، بالسجن مدى الحياة، فيما قضت المحكمة بحبس حبيبته (19 سنة) لمدة 30 شهرا، بسبب عدم حماية طفلها وطلب المساعدة.

وقالت المحكمة إن دولتون فيليبس كان فاقدا لوعيه بعدما أمضى الليلة يشرب الكحول في منزل أحد جيرانه، مضيفة “بعدها عاد إلى المنزل وشرع في ضرب الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره 16 أسبوعا، مما أدى إلى كسر جمجمته وأضلاعه”.

وتابع المدعي العام آدم فيست: “الإصابات العنيفة التي تعرض لها الطفل جعلته يلقى حتفه في الحال”.

من جهتهم، قال سكان المنطقة انهم سمعوا صراخا عاليا في شقة فيليبس في حدود الساعة الثالثة صباحا. ولم يعترف الأب المراهق بفعلته في البداية، مدّعيا ان طفله سقط من فوق الأريكة، إلا أن الأبحاث كشفت عكس ذلك في وقت لاحق.