أب لبناني يعتدي على بناته القاصرات بعلم والدتهن

القصة الكاملة لأب لبناني يعتدي على بناته القاصرات بعلم والدتهن

كشفت تقارير صحفية، الجمعة، عن اب لبناني تحول الى وحش كاسر من خلال الاعتداء على بناته القاصرات والاتجار بهن بعلم والدتهن التي لم تحرك ساكنا بعد ان هددها بالقتل في حال افتضاحه.

وذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم (18 كانون الثاني 2018)، انه “في بلدة برقايل- عكار وداخل أربعة جدران، كان عبد العليم يرتكب أشنع الأفعال بحق بناته الخمس اللواتي سكتن لسنوات عما يتعرضن له، لكن خوفهن على شقيقتيهن الصغيرتين من أن يطالهما المصير عينه، دفعهن الى الإبلاغ عن والدهن لوضع حد لمأساة لن تمحوها الأيام”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في قوى الامن الداخلي اللبناني، ان “عبد العليم لم يكن يخشى زوجته وابنه البالغ من العمر 16 سنة عندما كان يقوم بأفعاله المشنية، بل أمام مرأى جميع أفراد العائلة، كان يدخل من يختارها إلى الغرفة، يمارس عليها وحشيته بكل راحة، ويخرج بعدها كأن شيئا لم يكن”،

واضاف، انه “كان يبيعهن الى خليجيين بعقد قران، والى شاب يملك المال في البلدة، حيث كان يقصده مع بناته الى الفيلا التي يملكها، يعتدي واياه عليهن”.

واوضح، ان “لدى عبد العليم سبع بنات، كان ينتظر أن تبلغ الواحدة منهن سن الرابعة عشرة، حتى يبدأ بالاعتداء عليها، تزوجت منهن ثلاث، وقد كان في الفترة الأخيرة يعتدي على القاصرتين فاطمة وآمنة، لكن خوفهن من أن تذوق شقيقتيهن الصغيرتين الكأس المرة عينها، دفعهن الى الابلاغ عنه، على الرغم من الخوف الذي يعشنه الآن، كونه لم يتم توقيفه بعد حيث انه متوار عن الانظار”.

واضحت الصحيفة، ان “القاضية ماتيلدا توما، استمعت الى افادة القاصرتين بوجود مندوبة الـحداث وممثلة عن احدى الجمعيات”، و”تبين من خلال التحقيقات انه فض غشاء بكارتهن، وقد تم تسليم القاصرتين الى الجمعية للاعتناء بهن، أما الوالدة التي كانت على علم بكل ما يجري، لم تتمكن من ردعه خشية من ان ينفذ تهديداته لها بقتلها، ومع ذلك هناك احتمال توقيفها كونها تعتبر شريكة في الجرم”.

واردفت، ان “الوحش الذي يرتدي قناع انسان يبلغ من العمر 50 سنة، عاطل عن العمل، يشرب الكحول، وهناك اقاويل عن تعاطيه المخدرات”.

واضافت، ان العائلة تعيش في وضع مزر، أفرادها بسيطون، استطاع والدهم ان يرعبهم ويسيطر عليهم ويمارس افعاله الشنيعة بحقهم من دون ان يتمكنوا من الوقوف في وجهه”.