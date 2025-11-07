“فيفا” يرشّح جماهير نادي زاخو لجائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل جمهور لعام 2025 ضمن جوائز The Best السنوية، وضمت القائمة جماهير نادي زاخو إلى جانب أليخاندرو سيجانوتو ومانويل كاسيريس، تقديرًا لمظاهر الشغف الإنساني في عالم كرة القدم.

وبحسب الموقع الرسمي للفيفا، فإن اختيار جماهير زاخو جاء لما قدّمته من مبادرة إنسانية فريدة خلال مباراة الفريق أمام نادي الحدود في 13 أيار الماضي ضمن دوري نجوم العراق، عندما ألقت آلاف الدمى المحشوة على أرض الملعب دعمًا للأطفال المرضى.

وقد جمعت تلك الألعاب قبل انطلاق المباراة وتم التبرع بها للمستشفيات التي ترعى الأطفال، في لفتةٍ وصفتها الأوساط الرياضية بأنها “من أروع صور الإنسانية التي جسّدتها الجماهير الكوردستانية”.

وأكد نادي زاخو في بيان له: “إن إلقاء ألعاب الأطفال داخل الملعب يجسّد روحًا إنسانية راقية تُقدّرها الأوساط الرياضية في اقليم كوردستان والعراق وآسيا، وجماهيرنا هي نبض الفريق وتواصل لفت الأنظار بمبادراتها الإبداعية.”

ويُعد ترشيح جماهير زاخو لهذا اللقب العالمي سابقة تاريخية للنادي وللكرة الكوردستانية، إذ بات اسم زاخو حاضرًا بين أبرز رموز الشغف الكروي الإنساني في العالم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية