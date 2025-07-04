نجم ارسنال السابق يواجه اتهامات بـ”اغتصاب” 5 سيدات

يواجه الدولي الغاني توماس بارتي لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم السابق، اتهامات رسمية بارتكاب عدد من جرائم الاغتصاب خلال تواجده في العاصمة البريطانية.

انضم بارتي البالغ من العمر 32 سنة، إلى صفوف فريق أرسنال في صيف عام 2020؛ قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وارتبط اسم متوسط الميدان الدولي الغاني بعديد الأندية العالمية، بعد انتهاء عقده بشكلٍ رسمي، مع الفريق الإنجليزي، أبرزها من دوري “روشن” السعودي للمحترفين لكرة القدم، ونادي فنربخشه التركي.

وبعد أيام قليلة من رحيله الرسمي عن أرسنال؛ يواجه متوسط الميدان الغاني، اتهامات أخلاقية خطيرة للغاية.

فقد أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أن بارتي متهم بخمس وقائع اغتصاب وواقعة اعتداء جنسي، ارتُكبت بين عامي 2021 و2022.

كما أفادت الشرطة بأن اتهاما آخر بالاعتداء الجنسي يتعلق بامرأة ثالثة، ووفقا للبيان، تلقت الشرطة أول بلاغ عن الاغتصاب في فبراير 2022.

وأوضحت شرطة لندن أن التحقيق في قضية بارتي بدأ في فبراير 2022 بعد تلقي أول بلاغ بالاغتصاب.

وقال المحقق أندي فورفي، الذي يقود فريق التحقيق: “أولويتنا تظل تقديم الدعم للنساء اللاتي تقدمن بالبلاغ”.

وأضاف: “نطلب من أي شخص تأثر بهذه القضية، أو لديه أي معلومات، أن يتواصل مع فريقنا”.

ومن المقرر أن يظهر بارتي (32 عاما)، المقيم في هيرتفوردشاير، أمام محكمة “ويستمنستر ماجيستريت” في الخامس من أغسطس المقبل.

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