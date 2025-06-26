منتخب العراق للسيدات يحقق أول فوز رسمي في تاريخه

حقق منتخب العراق للسيدات، اليوم الخميس، أول فوز رسمي في تاريخه بعد انتصاره الكبير على منغوليا بخمسة أهداف لهدفين ضمن تصفيات كأس آسيا.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد للسومرية نيوز، فقد حقق منتخب العراق للسيدات اول فوز تاريخي على حساب منتخب منغوليا بخمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من تصفيات كاس اسيا الجارية في مدينة شيانغ ماي التايلاندية.

وسجلت الاهداف كل من اللاعبات نور الجواهري (6)و (28) و(46) وتبارك الرحمن مؤيد (18) وهدى هادي (33).

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