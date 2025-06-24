ميسي يتلقى عرض زواج طريف من امرأة غير متوقعة

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرض زواج فريدا من إحدى المشجعات بينما كان يخوض مباراته الأخيرة في دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 ضد بالميراس البرازيلي.

وخلال مواجهة إنتر ميامي أمام بالميراس، التقطت عدسات الكاميرا مشهدا طريفا لمشجعة عجوز تحمل لافتة كُتب عليها، “ميسي، هل تتزوجني؟”، في مشهد سرعان ما اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، وتداولته الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

اللافتة الطريفة صادفت أيضا مناسبة خاصة، حيث صادف يوم المباراة احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38، ما أضفى مزيدا من الطرافة على الموقف الذي وصفه البعض بـ”عرض زواج من القلب”.

ورغم أن ميسي لم يسجل في اللقاء، إلا أنه قاد فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بعد تعادل مثير 2-2 أمام بالميراس.

وتصدر بالميراس المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر ميامي، لكن مشهد الجدة المحبة لليو بقي الأكثر تداولا، في مباراة جمعت بين المنافسة والمرح.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي متزوج من حب طفولته أنتونيلا روكوزو، ويعيشان حياة أسرية مستقرة مع أطفالهما الثلاثة.

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