اتحاد الكرة العراقي يصدر عقوبات جديدة لناديي زاخو ونوروز وتوجيهات لكوردستان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، أن لجنة الاستئناف أًدرت عقوبات جديدة بحق ناديي زاخو ونوروز، وأصدرت فضلا عن توجيهات لإقليم كوردستان.

وقال الاتحاد في بيان، إن “لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي زاخو الرياضي بالعدد 215 في 28/4/2025 على قرار لجنةِ الانضباط بالعدد 113ب في 28/4/2025، وبعد الاطلاع على الأولياتِ الخاصة بالدعوى تقرر قبوله من الناحية الشكليّة” .

وأضاف أنه “بعد استدعاءِ كل أطراف القضية وتدوين إفاداتهم، والاطلاع على تقرير مشرف المبارة وتقرير الحكم والمنسق الأمني، قررت اللجنة، تعديل قرار لجنة الانضباط ذي العدد 113ب في 28/4/2025، وحرمان جمهور نادي نوروز من الدخول إلى الملعب (الأرض المفترضة) لمباراتين، وفرض غرامة مالية على النادي قدرها 25 مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (49/1/2/أ/ب) من لائحة الانضباط والأخلاق 2024-2025”.

وتابع “كما قررت حرمان جمهور نادي زاخو من الدخول إلى الملعب (الأرض المفترضة) لمباراتين، وفرض غرامة مالية على النادي قدرها 25 مليون دينار عراقي، استناداً لأحكام المادة (49/2/أ/ب) من لائحة الانضباط والأخلاق 2024-2025”.

ولفت إلى أنه “تستكمل المباراةُ من الدقيقة (80) التي توقفت فيها، وتوجيهَ لجنة المسابقات باختيار ملعبٍ محايدٍ لتكملةِ المباراة في أعلاه، وتحديد الوقت المناسب لها، والتأكيدَ على أندية الإقليم بضرورة تهيئة الملاعب وحمايتها برجال أمن أكفاء، وبأعدادٍ تتناسبُ مع عدد الجماهير المتواجدة فيه، وعلى وفق المواصفات واللوائح وتعليماتِ الاتحاد العراقي والاتحاد الآسيوي، وبخلافه تتحمل الأنديةُ التبعاتَ القانونيّة “.

كما قررت اللجنة “توجيهَ عقوبة الإنذار الى المنسقِ الأمنيّ للمباراة (دلير محمد احمد)، وعند تكرارِ المخالفة ستكون العقوبةُ أشد”، مضيفة “يجبُ على حكومة الإقليم تهيئة الملاكات الأمنية المناسبة لكل مباراةٍ، وتشكيل قوة حماية الشغب (أمن الملاعب)، وذلك حفاظاً على الجمهور من أي تجاوزاتٍ تضر بأرواح وحياة الجماهير الرياضية، وحسب ما جاء في كتبهم المرسلة الى الاتحاد”.

وتضمن قرارها “تشكيل لجنة من قبل الناديين لتحديد الأضرار التي حدثت في ملعب نوروز لغرض تحميلِ الناديين المبالغ المصروفة لهذه الأضرار لصرفها من قبل الناديين”، مؤكدا أنه “في حالِ تكرار المخالفة ستكون العقوبةُ مضاعفةً وأشد”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية