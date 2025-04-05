تأمين تأشيرات مجانية ورحلات جوية خاصة لنقل جماهير نادي دهوك إلى الكويت

أعلن النائب في مجلس النواب العراقي، جيا تيمور، عن نجاح مساعيه في تأمين تأشيرات دخول مجانية لجماهير نادي دهوك الراغبين بالسفر إلى دولة الكويت لدعم فريقهم في مشاركته المقبلة.

وأوضح تيمور في تصريح صحفي له، أنه وبعد إصراره على منح تأشيرات بجوازات سفر عادية وإعفاء أنصار النادي من رسوم التأشيرة، استجاب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لطلبه، ووجّه بدوره وزير الداخلية بإرسال كتاب رسمي إلى نظيره الكويتي، وقد تم إعداد الكتاب يوم السبت الماضي.

وأشار النائب إلى أن سفير دولة الكويت لدى العراق، الدكتور منهل الصفّافي، أبلغه خلال اتصال هاتفي، أن وزير الداخلية الكويتي وافق رسميًا على منح 2000 تأشيرة مجانية، بغض النظر عن نوع جواز السفر، وستُقدّم من خلال رابط إلكتروني خاص.

وفي خطوة مكمّلة لتسهيل انتقال المشجعين، أكد تيمور أنه تواصل أيضًا مع رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، السيد بنكين ريكاني، بشأن تخصيص رحلات جوية مباشرة من مطار أربيل، يومي الاثنين وصباح الثلاثاء، وقد وافق الأخير على تسيير رحلتين أو ثلاث رحلات بحسب عدد المسافرين.

يأتي هذا التحرك مع استعداد نادي دهوك الكروي لخوض مباراة حاسمة في الكويت ضمن البطولات الإقليمية مع نادي القادسية الكويتي، ما دفع جماهير النادي إلى تنظيم حملة دعم ومؤازرة للفريق في أرض المنافسة. وتواجه الجماهير العراقية عادة تحديات تتعلق بالحصول على التأشيرات وتكاليف السفر، خصوصًا في مثل هذه الفعاليات الرياضية الخارجية.

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