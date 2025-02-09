بيلنغهام في قلب الجدل.. حساب مواعدة رغم ارتباطه العاطفي

يواجه النجم الإنجليزي جود بيلنغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، جدلاً واسعاً بعدما كُشف عن امتلاكه حساباً نشطاً على أحد تطبيقات المواعدة الشهيرة، رغم علاقته العاطفية المستمرة مع صديقته الأميركية أشلين كاسترو، التي قدّمها لعائلته.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن بيلنغهام، البالغ من العمر 21 عامًا، لا يزال يحتفظ بحساب على التطبيق البريطاني، حيث يضع صورة شخصية بقميص مفتوح الأزرار مرفقًا بأغنية للمطرب الشهير فرانك سيناترا.

وأشار مصدر للصحيفة: “لم أصدق ما رأيت، خاصة أن الحساب مرتبط بإنستغرام الخاص به. لنأمل أنه نسي أنه يملكه”.

وكان بيلنغهام قد ظهر علنًا مع كاسترو منذ نوفمبر الماضي، كما شوهدت برفقة والدته دينيس في مباراة ريال مدريد وسالزبورغ بدوري أبطال أوروبا، حيث بدت على علاقة جيدة بعائلته.

ورغم ذلك، فإن استمرار نشاطه على تطبيق المواعدة أثار التساؤلات حول حقيقة التزامه العاطفي.

جدير بالذكر أن بيلنغهام ارتبط سابقًا بعدد من النجمات وعارضات الأزياء، من بينهن كيم كارداشيان.

وانضم اللاعب إلى ريال مدريد في صيف 2023، وكان أحد أبرز نجوم الفريق، حيث ساهم في تحقيق بطولات الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسبانية، الأوروبية، وكأس القارات، مسجلًا 23 هدفًا في موسمه الأول.

وفي الموسم الحالي، أحرز بيلنغهام 10 أهداف وصنع مثلها في مختلف البطولات.

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