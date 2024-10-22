مفرقعة نارية تحول احتفال لاعب بالفوز إلى كابوس مرعب (فيديو)

أصيب لاعب فريق مينين البلجيكي لكرة القدم، فابيو شيفانو، بجروح خطيرة بسبب الألعاب النارية على هامش مباراته أمام مضيفه زيليبيكي (4-0) ضمن دوري الدرجة الرابعة المحلي.

ووقع الحادث أثناء تجمع لاعبي مينين في الملعب أمام مدرجات مشجعيهم عقب المباراة احتفالا بالفوز الكبير.

وتم إطلاق مفرقعة نارية غير قانونية من نوع “Cobra 6” في هذه الأثناء، وفقا لتقارير بلجيكية.

📌فقد فابيو شيفانو لاعب مينين البلجيكي إصبعه كما تعرض لجروح خطيرة نُقل بسببها إلى العناية المركزة، بسبب مقذوف ناري ألقاه أحد الجماهير بغرض الاحتفال 📌اللاعب ظن أن المقذوف من نوع "Cobra 6" والذي يمتلك قوة تفجيرية تضاهي قوة قنبلة يدوية مجرد قنبلة دخان، ليلتقطه من الأرض بغرض… pic.twitter.com/Nv0JSptCd3 — العين الرياضية (@AlAinSports) October 21, 2024

والتقط فابيو شيفانو، بعد تسجيله هدفين في يوم عيد ميلاده الـ26، تلك المفرقعة النارية في محاولة للتخلص منها، لكنها انفجرت في يده بقوة قنبلة يدوية، وذلك وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتلقى مهاجم مينين عناية طبية فورية بعد أن اتضحت خطورة الموقف مع انسكاب الدم على أرض الملعب أثناء نقله إلى المستشفى.

وخضع اللاعب لإجراءات طبية بعد إصابته المروعة، مع عدم تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ أحد أصابعه التي انفجرت بسبب الألعاب النارية، وبتر إصبعين آخرين جزئيا.

وأصدر نادي مينين، بيانا قال فيه: “نعرب عن أسفنا العميق لهذه الحادثة ولا علاقة لنا بالشخص المعني، إنه غير معروف لنادينا، لكن تم التعرف عليه”.

وأضاف: “سيتخذ نادي كيه إس سي تي مينين إجراءات مدنية في هذه القضية من خلال الشرطة.. سيقدم النادي التعاون اللازم في التحقيق الذي ستجريه الشرطة والاتحاد البلجيكي لكرة القدم”.

واعتقلت الشرطة البلجيكية، المشجع المتورط في هذا الحادث والبالغ من العمر 21 عاما، للاستجواب ثم أطلقت سراحه لاحقا.

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