إنييستا يبحث عن عمل بعد الاعتزال

بدأ أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا، رحلة البحث عن عمل، بعد إعلان اعتزاله قبل أيام بشكل رسمي.

أندريس إنييستا أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي قبل أسبوعين، وذلك عن عمر يناهز 40 عاما.

وبهذا أسدل نجم الوسط الإسباني الستار على مسيرة مذهلة امتدت لما يقرب من ربع قرن، قضى أغلبها مع برشلونة، واختتمها مع نادي الإمارات.

بعد مرور أقل من شهر على اعتزاله، بدأ لاعب الوسط السابق بالفعل في البحث عن وظيفة جديدة في كرة القدم.

ووفقا لما نشره إنييستا عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، فإن نجم إسبانيا السابق انضم إلى دورة تدريبية للحصول على رخصة تتيح له العمل كمدرب.

والتحق إنييستا بدورة ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم من أجل الحصول على الرخصة.

وكان إنييستا قد ذكر في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه اعتزاله أنه يريد أن يصبح مديرا فنيا في المستقبل.

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