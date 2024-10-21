“بسبب تعليق فيسبوك”.. حرمان بطل العراق 10 مرات من المشاركات الرياضية

في قرار أثار جدلاً في الأوساط الرياضية، حرم الاتحاد المركزي لألعاب القوى، لاعب المنتخب العراقي العداء إيهاب جبار هاشم، الحائز على ميدالية بطل العراق في سباقات 800 متر و4×4 تتابع خلال آخر 10 أعوام، من المشاركات الداخلية والخارجية، بما يشمل ذلك من متعلقات فنية ومالية، دون ذكر الأسباب.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي مساء أمس الأحد، أن “مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى قرر في اجتماعه الاستثنائي معاقبة الرياضي إيهاب جبار هاشم بحرمانه من المشاركات الخارجية وتمثيل المنتخب الوطني، كذلك حرمانه من المشاركات الداخلية وتمثيل أي نادٍ لمدة سنة واحدة”.

وأشار البيان إلى أن “قرار الحرمان يشمل الأمور الفنية والمالية والإدارية، ويعد القرار نافذاً اعتباراً من صدوره، وذلك لتجاوزاته المستمرة على الاتحاد”، محذراً أنه “في حال تكررت الإساءات ستكون العقوبة أشد، وأن الاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وحول ذلك، قال لاعب المنتخب العراقي الذي مثل أندية عدة أبرزها نادي الشرطة، وحاز على ميداليات عديدة، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، إن “القرار صدر بشكل مفاجئ، خصوصاً أني لم أتعرض لأي مسمى”.

وأضاف أن “كل ما في القصة، قمت بالتعليق على منشور نشره أحد مدربي لعبة القفز بالزانة على فيسبوك، كان يتعرض لانتقادات ومضايقات شديدة، حيث قمت بدعمه من خلال إبداء رأيي الشخصي به”.

وتابع أنه بعد ذلك “صُدمت بقرار الاتحاد الذي اعتبر التعليق مسيئاً له، وهم المقصودون بذلك، رغم أني لم أذكر أي شخص أو كيان”.

خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، تمكن العداء إيهاب جبار من سكنة محافظة بابل، من المحافظة على المركز الأول في بطولة العراق بسباق 800 متر و4×4 تتابع.

ويمتلك جبار، الذي تدرج منذ بداياته بطلاً عن فئة الناشئين والشباب في العراق حتى وصل مرشحاً للألعاب الأولمبية، بسجله الرياضي أرقاماً قياسية عراقية، فضلاً عن ميداليتين ذهبيتين في البطولات العربية، وفضية في بطولة غرب آسيا، وغيرها من الميداليات في المشاركات الخارجية.

بالمقابل، استهجن عدد من الرياضيين عبر منصات التواصل الاجتماعي قرار اتحاد اللعبة بحق لاعب المنتخب العراقي إيهاب جبار، معبرين عن دعمهم ومساندتهم للاعب.

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