أكتوبر 05, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة وتجريدها من جميع ألقابها

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فى :عالم الرياضة
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إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة وتجريدها من جميع ألقابها

قررت منظمة الملاكمة العالمية (WBO) إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة وتجريدها من جميع الألقاب والبطولات التي حصلت عليها، على مدار السنوات الماضية.

ويأتي ذلك، على خلفية تقارير جديدة، أشارت إلى ارتفاع هرمونات معدلات الذكورة لديها بشكل كبير جداً.

وقالت المنظمة إن هذا الإيقاف يشمل أيضًا، مصادرة جوائزها المالية بالكامل، مع الكشف عن تفاصيل جديدة بالملف، ستعلن عنها المنظمة، خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن اللاعبة الجزائرية قد استبعدت من كأس العالم للسيدات 2023، بعدما خضعت لاختبارات الكروموسومات الجنسية، وأسفرت عن عدم أهليتها.

وكانت إيمان خليف توجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024” في منافسات الملاكمة سيدات التي أقيمت في أعسطس/ آب الماضي.

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