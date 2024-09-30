براتب خيالي وشرط وحيد.. كريستيانو رونالدو يبحث عن موظفين

يقوم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بتوسيع إمبراطورتيه خارج الملعب من خلال فندق “بيستانا CR7” الواقع في شارع “غران فيا” في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويبحث الفندق المملوك لنجم منتخب البرتغال والنصر السعودي عن موظفين بدوام كامل، وينص عقد العمل على أن عدد ساعات العمل 40 ساعة أسبوعيا مقسمة على 5 أيام عمل ويومين متتاليين إجازة، براتب شهري يصل إلى 2300 يورو.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، يتعين على المرشحين للعمل أن يتمتعوا بخبرة تتراوح من عام إلى عامين في قطاع الضيافة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل تعليمي من الدرجة العليا أو المتوسطة، وأن يمتلكوا مستوى عالٍ في اللغة الإنكليزية للتواصل بشكل فعال مع الضيوف الدوليين.

والمهن المطلوبة للعمل بفندق كريستيانو رونالد هي، نادل ومشرف وموظف استقبال ونادل مبتدئ عديم الخبرة، كما أن الشرط الأساسي للجميع هو ان يتقنوا اللغة الإنكليزية بشكل جيد جداً.

ويقدم فندق رونالدو للموظفين الجدد عقداً دائماً مع تذاكر المطعم وسعراً مخفضاً إذا كنت ترغب في الإقامة بأحد فنادق السلسلة، وسيكون الراتب حوالي 2300 يورو شهرياً مع 50 يوماً من الإجازة ومكافأة عيد الميلاد، وأيضاً خصم 25% في الحانات والمطاعم، وبمجرد اجتياز فترة الاختبار، والتي ستحددها الشركة في وقت مقابلة العمل، سيحصل المرشح أيضاً على تأمين صحي خاص لن يضطر إلى دفع أي شيء مقابله، وفيما يتعلق بالعطلات، بالإضافة إلى 30 يوماً في السنة، يتم منح الموظفين 20 يوماً إضافياً.

ويعتبر كريستيانو رونالدو واحدا من أكثر اللاعبين تهديفا في كرة القدم العالمية، وقد عزز المهاجم البرتغالي سمعته منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

انضم لاعب كرة القدم البرتغالي إلى النصر في 2023، ليصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم في كرة القدم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية