دهوك تستعد لحفل مبهر في انطلاق دوري نجوم العراق

أعلن رئيس نادي دهوك، عبر شبكة رووداو الإعلامية، عن جاهزية ناديه لإقامة حفل افتتاح دوري نجوم العراق الذي تستضيفه المدينة هذا الشهر.

عبد الله جلال، لفت في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إلى أن النادي “ظهر بشكل مختلف خلال المواسم الثلاثة الماضية”، عازياً السبب في ذلك إلى التكامل بين “الهيئة الإدارية، اللاعبين، والجمهور، والدعم المباشر لرئيس حكومة إقليم كوردستان”.

حول تحضيرات النادي للموسم الجديد، نوّه إلى أن النادي قام بـ “التحضير بشكل جيد للغاية للموسم”، ويأمل في إرضاء جماهيره.

بخصوص النتائج غير المرضية التي حققها النادي في المباريات الودية التي خاضها، أوضح أن “دهوك لعب أربع مباريات ودية، تعادل في اثنتين وخسر اثنتين”، مشيراً إلى أن المباريات الودية “كانت على هذا النحو العام الماضي والعام الذي سبقه”.

ورأى عبد الله جلال أن “المباريات الودية لا تحظى بالأهمية، وما يهم هو مدى الاستفادة منها”، مضيفاً: “البطولة الرسمية تنطلق الأسبوع المقبل، وسنتوقف بالتأكيد عن النتائج إذا كانت سيئة، لأن الأندية العراقية تتابع الفريق هذا العام والعقود التي أبرمناها”.

وقال رئيس نادي دهوك إن الميزانية المخصصة لهذا العام “توازي ما خُصص للموسمين الماضيين. لقد قمنا بضم 6 لاعبين محترفين، كما تعاقدنا مع 5 لاعبين لعبوا في الدوريات الأوروبية”.

“الفريق جديد، المدرب واللاعبون جدد، ويستغرق الأمر بعض الوقت لخلق الانسجام بينهم، ولدينا آمال كبيرة في أن يحقق الفريق نتائج جيدة”، تابع عبد الله جلال، مستطرداً: “مشكلتنا الأكبر هي عدم امتلاك مهاجم”.

يواصل نادي دهوك التحضيرات لحفل كبير يقيمه في انطلاق منافسات دوري النجوم في الـ 20 من هذا الشهر في دهوك، حيث وُجهت الدعوة لعدد كبير من الضيوف من مختلف المستويات في العراق وإقليم كوردستان لحضوره.

وكانت شبكة رووداو الإعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن المغنية العراقية رحمة رياض والمطرب الكوردي حسن شريف سيشاركان في الحفل.

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