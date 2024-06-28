من سيتوج بكأس اليورو 2024.. الكمبيوتر “اوبتا” يصعق الجميع بتوقعاته

كشف الكمبيوتر العملاق لشبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن توقعاته للمنتخب الذي سيتوج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2024 وذلك قبل انطلاق مباريات دور الـ16 للمسابقة.

وأجرت “أوبتا” 10 آلاف عملية محاكاة عبر الكمبيوتر، بناء على نقاط القوة والضعف التي يتمتع بها كل منتخب وفقا لأدائه في مرحلة المجموعات ومستواه بشكل عام تاريخيا، بالإضافة إلى مسار كل منتخب نحو النهائي.

وخلص هذا الأمر، إلى أن منتخب إنجلترا يعد المرشح الأول لحصد لقب “يورو 2024″، رغم الانطباع السيئ الذي تركه فريق المدرب غاريث ساوثغيت في المجموعة الثالثة، التي حقق فيها انتصارا وحيدا وسجل هدفين فقط من ثلاث مباريات.

ووفقا للإحصائيات، فإن لدى إنجلترا فرصة بنسبة 19.12 بالمئة للفوز بأول بطولة كبرى لها منذ عام 1966 حيث توجت ب‍كأس العالم علما بأن منتخب “الأسود الثلاثة” لم يتوج قط ب‍كأس أوروبا.

وحل منتخب ألمانيا المضيف، في المركز الثاني في قائمة المرشحين بنسبة 16.09 بالمئة علما بأنه قدم أداء جيدا في دور المجموعات حيث جمع سبع نقاط.

وجاء المنتخب الإسباني، الذي كان المنتخب الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات في “يورو 2024″، في المركز الثالث بنسبة 15.41 في المائة.

وشكل منتخبا فرنسا والبرتغال اللذان وقعا في نفس الجانب من القرعة نحو نهائي “يورو 2024″، بقية المراكز الخمسة الأولى ضمن قائمة المرشحين حسب “أوبتا”.

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