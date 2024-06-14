بعد هدية التأهل.. الصينيون يغرقون حارس مرمى سنغافورة بالأموال

في خطوة غير متوقعة، أرسل مشجعو منتخب الصين لكرة القدم أموالا لحارس مرمى منتخب سنغافورة المخضرم، حسن ساني، لشكره على دوره البارز في الحفاظ على أحلامهم في التأهل إلى كأس العالم.

حسن ساني، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، أصبح بطلا بين ليلة وضحاها في دولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، بعد أن ساهمت تصدياته الحاسمة خلال مباراة سنغافورة وتايلاند في مساعدة الصين على التأهل إلى الدور التالي من تصفيات كأس العالم.

وكشف ساني لشبكة “سي أن أيه” في سنغافورة، أن أنصار منتخب الصين استخدموا حساب “علي باي” الخاص بمطعمه لتحويل الأموال إليه بعد أن تم تداول صور رمز الاستجابة السريعة (QR code) للدفع عبر الإنترنت.

أعرب ساني عن دهشته مما يحدث له، لكنه تساءل عما إذا كان إرسال الأموال مقابل أدائه يعتبر قانونيا. وقال: “لقد استمتعت بالأمر لفترة من الوقت. شعرت أن المال يأتي إلي”، من دون الكشف عن المبلغ الذي حصل عليه. وتابع: “لكن بدأت أفكر، متى سيتوقف هذا الأمر؟ هل هو قانوني؟”.

بدأ ساني يحث المشجعين الصينيين على التوقف عن تحويل الأموال له، قائلا: “أعتقد أن علينا أن نتوقف في مكان ما”. وأشار إلى أن هاتفه مليء بالرسائل ورسائل البريد الإلكتروني منذ صافرة النهاية مساء الثلاثاء.

وأضاف ساني: “من الواضح أن عائلتي صدمت قليلا من كل هذه الرسائل، لا سيما بناتي، فهن يتساءلن +لماذا أرى وجهك في كل مكان؟+”.

وكانت آمال الصين في بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 معلّقة بخيط رفيع بعد خسارتها 0-1 أمام كوريا الجنوبية في سيول الثلاثاء. في المقابل، كانت تايلاند تحتاج إلى الفوز على سنغافورة بفارق ثلاثة أهداف في بانكوك لتتجاوز الصين وتنتزع المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ما يعني القضاء على آمال الصين في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفازت تايلاند على سنغافورة ولكن بنتيجة 3-1 فقط، وذلك بفضل تصدي ساني لـ11 كرة خطيرة في مباراة اختير أفضل لاعب فيها.

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