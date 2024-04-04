حلم الـ 1000 هدف.. كم يحتاج رونالدو لتحقيقه؟

تثير الأرقام الرائعة التي يحققها قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تساؤلات حول قدرته على تسجيل ألف هدف في مسيرته قبل اعتزاله.

ويعتبر رونالدو (39 عاما) حاليا أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم، حيث سجل 885 هدفا في مسيرته الكروية حتى الآن، وأثبت أنه استثناء لقاعدة هبوط مستوى اللاعبين مع التقدم في العمر، إذ تمكن الأسطورة البرتغالية من إحراز 422 هدفا (من 885) بعد بلوغه سن الثلاثين.

ويحتاج رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لتسجيل 115 هدفا، من أجل الوصول إلى ألف هدف في مشواره الكروي، الأمر الذي قد يدفعه نحو تمديد عقده مع النصر الذي ينتهي مع نهاية موسم 2024-2025.

ومع الأخذ بعين الاعتبار المعدل التهديفي لرونالدو الذي يبلغ 0.72 هدفا في المباراة الواحدة، فسيتعين على النجم البرتغالي لعب نحو 160 مباراة أخرى لتسجيل 115 هدفا اللازمة للوصول إلى ألف هدف.

ولعب رونالدو ما متوسطه 51 مباراة سنويا في الأعوام الخمسة الأخيرة، وهذا يعني أنه إذا استمر في اللعب على نفس المنوال وحافظ على معدله التهديفي، فسيحتاج إلى الاستمرار لمدة ثلاث سنوات أخرى تقريبا للوصول إلى ألف هدف.

ويبدو الوصول إلى هذا الإنجاز غير محتمل إلى حد ما مع الأخذ في الاعتبار أن رونالدو سيبلغ 42 عاما في غضون ثلاث سنوات، ولكن كل ذلك قد لا يثبط من عزيمة النجم البرتغالي الذي عود مشجعيه على كسب جل تحدياته ورهاناته خلال مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

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