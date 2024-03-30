“إبسويتش تاون” يرفض طلب الحمادي ودرجال لا يرغب بالاستسلام.. ما القصة؟

رفض نادي إبسويتش تاون الإنجليزي طلبًا لمهاجمه العراقي علي الحمادي، بعد تواصل الأخير بشكل شخصي ومباشر مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، بمسألة تخص المنتخبات العراقية.

ويعيش علي الحمادي واحدة من أجمل فتراته مع إبسويتش تاون، بعد تصدر فريقه جدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية “تشامبيونشيب” برصيد 81 نقطة، واقترابه من حلم التأهل إلى البريميرليغ.

وقالت مصادر مقربة من علي الحمادي، إن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اجتمع مع الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب راضي شنيشل، لتحديد اللاعبين المحترفين الذين يرغب بوجودهم في كأس آسيا تحت 23 عامًا “قطر 2024″، كي يعمل درجال على مخاطبة أنديتهم والتواصل مع اللاعبين بشكل مباشر ليضغطوا بدورهم أيضًا”.

وأضافت: “المدرب راضي شنيشل، طلب من عدنان درجال ضرورة حضور مهاجم إبسويتش تاون علي الحمادي، والمحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، ومحترف براونشفايغ الألماني يوسف أمين، ليكون لدى المنتخب الأولمبي العراقي قوة ضاربة، وأيضًا نظرًا لأن أعمارهم تسمح لهم بالمشاركة مع الفريق الأولمبي”.

*المنتخب الأولمبي العراقي يحلم بضم علي الحمادي

وأكملت المصادر: “درجال بالفعل بدأ بالتواصل مع علي الحمادي، وأبلغه بأهميته في المنتخب العراقي الأولمبي، نظرًا لإمكاناته التهديفية والخصائص التي يبحث عنها شنيشل، والحمادي رحب بتمثيل المنتخب الأولمبي العراقي على الفور، وأكد لدرجال بأنه سيتواصل مع إبسويتش تاون، وبالفعل تواصل الحمادي مع فريقه الإنجليزي”.

وتابعت: “إبسويتش تاون أكد رفضه لطلب الحمادي، وأبلغه بأنه بحاجة ماسة إليه في الوقت الراهن، في ظل منافسة الفريق على التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وطلب من الحمادي نسيان الأمر، والتركيز فقط على ما تبقى من مباريات وخطوات قليلة نحو التأهل إلى البطولة الأهم”.

وأشارت إلى أن علي الحمادي أبلغ درجال برفض إبسويتش تاون والأخير تفهم الأمر، لكن في ذات الوقت لا يرغب الاتحاد العراقي بالاستسلام، حيث سيواصل مخاطباته الرسمية على أمل قبول الطلب، سواءً بتفريغ علي الحمادي وأيضًا زيدان إقبال ويوسف أمين”، بحسب winwin.

جدير بالذكر أن المنتخب العراقي سيلعب في المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إلى جانب منتخبات السعودية وتايلاند وطاجيكستان، إذ ستقام البطولة في قطر للفترة من 15 أبريل/ نيسان و3 مايو/ أيار 2024.

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