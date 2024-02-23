اقترب من المليار.. حجم الأموال التي جمعها رونالدو منذ الانضمام إلى النصر السعودي

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن حصول لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو على مبلغ وصفته بالمذهل، منذ انضمامه لفريقه قبل ما يزيد قليلا عن عام.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو يحصل على 200 مليون يورو سنويا (177 مليون جنيه إسترليني) مع النصر ليصل راتبه إلى 3.403.846 جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد حصل رونالدو أيضا على مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو (88.5 مليون جنيه إسترليني) عندما أبرم الصفقة حتى يونيو 2025. وقد وصل الإجمالي لرقم يقارب المليار ريال سعودي.

واختتمت: “المهاجم صاحب ال39 عاما، رد الجميل للفريق بتسجيله 47 هدفا في 53 مباراة”.

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