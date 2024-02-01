كاساس في ضيافة السوداني.. والأخير يؤكد استمرار دعمه

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال، ومدرب المنتخب خيسوس كاساس.

ورحب السوداني في مستهل اللقاء، بوفد المنتخب وطاقمه التدريبي، وأشاد بـ”الأداء الطيب للاعبي المنتخب في بطولة آسيا، الذي كان مصدر سعادة لجميع العراقيين، وإن كرة القدم هي لعبة فوز وخسارة، موجهاً شكره للاتحاد وللكادر التدريبي”، بحسب بيان المكتب الاعلامي للسوداني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “هذا اللقاء رسالة دعم للمنتخب في استحقاقاته المقبلة بتصفيات كأس العالم، التي يأمل فيها العراقيون التأهل للنهائيات، كما يشكل تأكيداً على دعم الحكومة للرياضة بشكل عام، وعبر سيادته عن اعتزازه بوجود كاساس على رأس الجهاز التدريبي للمنتخب، مثمناً جهوده مع اللاعبين الذين جعلونا نشعر بأننا نمتلك منتخباً يختلف في أدائه عن السنوات السابقة”.

من جانبهم، قدم رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، والمدرب كاساس واللاعبون، شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على دعمه ومساندته المستمرة للمنتخب، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في الاستحقاقات المقبلة، بحسب البيان.

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