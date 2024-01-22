حمد بن خليفة: قطر تتطلع لاستضافة الأولمبياد

كشف الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر، عن بيع أكثر من مليون و200 ألف تذكرة لجماهير المسابقة القارية، التي تستضيفها قطر للمرة الثالثة في تاريخها.

ووصل عدد الجماهير، التي حضرت المباريات حتى الآن، إلى قرابة 620 ألف مشجع قبل انتهاء مباريات الدور الأول.

وقال الشيخ حمد بن خليفة إنه لم يتوقع هذا الحضور الكبير للجماهير، في كل المباريات بلا استثناء.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن “تذاكر مباريات منتخبي قطر وفلسطين، تم بيعها بالكامل قبل أن تبدأ البطولة، وهناك حضور جماهيري مكثف في كل مباراة للمنتخبين، منذ المباراة الأولى بدور المجموعات”.

وأكد الشيخ حمد أن “قطر تواصل حلمها باستضافة دورة الألعاب الأولمبية يوما ما، والجهود لم تتوقف لحظة في هذا الصدد”.

وتابع: “قطر لديها القدرة والبنية التحتية، وكذلك الخبرات اللازمة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.. استضافة البطولات هدف من أهداف دولة قطر، وهي وسيلة من وسائل تنظيم أحداث رياضية أكبر”.

وأردف: “على سبيل المثال، كأس آسيا 2023 تعد بمثابة احتفالية رائعة الكل مستمتع بها، وهذا ما نبحث عنه دائما.. أتمنى من الله التوفيق ودعم كل الأشقاء في هذا المشروع الضخم”.

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