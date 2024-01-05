المتصدر برشلونة والأخير عربي.. اعلى حضور جماهيري خلال 2023

تصدَّر نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني قائمة الأندية صاحبة أعلى متوسط حضور جماهير في العام المنصرم 2023.

وتصدر برشلونة الترتيب للعام المنصرم 2023، منهيا سيطرة مانشستر يونايتد على تلك القائمة في سنة 2022.

وفي إحصائية رصدها موقع “ترانسفير ماركت”، تبيَّن أن برشلونة كان صاحب أعلى متوسط حضور جماهيري في عام 2023 بـ83.273 مشجعا في كل مباراة لعبها على ملعبه “كامب نو” بالدوري الإسباني.

وخسر فريق مانشستر يونايتد بذلك الصدارة التي كانت يحتلها في العام الماضي 2022، بمعدل (73.690) مشجعا.

ويعود تفوق برشلونة إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو” الذي تبلغ سعته نحو 99.354 متفرجا، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا.

ويأتي في المركز الثاني خلف برشلونة، بروسيا دورتموند بمتوسط حضور جماهيري (81.312)، ويليه جاره بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني بمعدل (75.003) مشجعا.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع بمعدل حضوري جماهيري وصل إلى (73.586)، يليه إنتر وميلان اللذان يلعبان في ملعب “سان سيرو” بالمركزين الخامس والسادس بمعدل (72.960) و(71.449) مشجعًا على الترتيب.

وبخلاف مانشستر يونايتد، جاءت 6 أندية بريطانية في المراكز العشرين الأولى، بجانب وست هام بالمركز السابع (62.575)، وتوتنهام التاسع (61.566)، وأرسنال بالمركز الـ12 (60.199)، وسيلتك الاسكتلندي بالمركز الـ15 (58.655)، ومانشستر سيتي بالمركز الـ20 (53.305).

وذهبت المراكز الـ16 الأولى في القائمة إلى الأندية الأوروبية، حيث كان فريق فلامنغو البرازيلي الوحيد من خارج القارة العجوز، واحتل المركز الـ17 بمتوسط حضور بلغ 56.689 مشجعًا في عام 2023.

والمفارقة أن برشلونة سجل حضوره في القائمة بملعب آخر وهو “مونتجويك الأولمبي”، الذي لعب فيه النصف الآخر من عام 2023 أثناء تجديد “كامب نو”، حيث جاء في المركز الـ44 بمعدل 40.737 مشجعا.

وفرض الاتحاد السعودي نفسه باحتلال المركز الأخير، ليكون الفريق العربي الوحيد بالقائمة، حيث احتل المركز الـ55 بمعدل حضور بلغ 37.061 مشجعا.

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