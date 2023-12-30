برموز تعبيرية.. رونالدو يسخر من اختيار أفضل 10 لاعبين 2023

سخر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، من اختيارات أفضل 10 لاعبين خلال العام 2023.

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في عام 2023، والتي شهدت عدم وجود اسمه رغم المستويات المذهلة التي قدمها مع “العالمي” في كافة المسابقات، وكذلك مع منتخب البرتغال.

رونالدو، الذي انضم لصفوف النصر في يناير/كانون ثانٍ 2023، نجح في تصدر ترتيب هدافي العالم لهذا العام بتسجيل 53 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفارق هدف وحيد، مع تبقي مباراة إضافية له أيضا.



ولكن رغم هذا التوهج، لم تشهد قائمة أفضل 10 لاعبين وجود رونالدو، وهو ما فجر سخريته خلال التعليق على إحدى المنشورات الخاصة بصحيفة “آبولا” البرتغالية عبر موقع تبادل الصور “إنستغرام”.

الصحيفة نشرت تصميما يوضح ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم، ليقرر رونالدو كتابة تعليق عبارة عن بعض الرموز التعبيرية الساخرة.

جدير بالذكر أن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر القائمة، وجاء بعده كيليان مبابي، فيما حل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ثالثا.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في عام 2023 من التاريخ والإحصاء

إيرلينغ هالاند

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

رودري

جود بيلينغهام

كيفين دي بروين

هاري كين.

بيرناردو سيلفا

فينيسيوس جونيور

لاوتارو مارتينيز

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