صواريخ لطيفة.. أجمل أهداف الدوري الإنجليزي للسيدات 2023

تتنافس مجموعة من نجمات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (دوري باركليز) على الفوز بجائزة أفضل هدف بالمسابقة في عام 2023.

وسلط الحساب الرسمي لموقع الدوري الإنجليزي للسيدات “باركليز سوبر ليغ” الضوء على أجمل الأهداف التي سجلت بالمسابقة على مدار السنة.

وجاء هدف الإيرلندية كاتي ماكابي لصالح أرسنال في مرمى مانشستر سيتي في 2 أبريل/ نيسان الماضي في مقدمة القائمة التي شهدت وجود 4 أهداف.

وجاء الهدف عبر تصويبة صاروخية استقرت في المقص الأيمن لحارسة السماوي، في امتداد للأهداف الرائعة التي تعودت اللاعبة على تسجيلها.

وكانت ماكابي سجلت واحدا من أفضل أهداف كأس العالم للسيدات 2023 لصالح منتخب بلادها في شباك كندا، في ثاني جولات دور المجموعات للمونديال الذي أقيم الصيف الماضي في نيوزيلندا وأستراليا.

وسجلت موهوبة أرسنال الهدف حينها من ركلة ركنية استقرت بشكل مباشر داخل الشباك، حيث كان الهدف الأول في تاريخ إيرلندا في كأس العالم للسيدات والوحيد حتى الآن.

وجاء بعد صاروخية نجمة أرسنال هدف إليزابيث تيرلاند، نجمة برايتون، يوم 23 من الشهر ذاته ضد ليفربول، والذي أحرز عبر تصويبة بعيدة المدى لعبت من فوق الحارسة واستقرت داخل الشباك.

وسجلت ميلي تيرنر، لاعبة مانشستر يونايتد، برأسية خادعة أحد أروع أهداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي للسيدات ضد أستون فيلا، يوم 28 أبريل أيضاً.

أما الهدف الرابع في القائمة فكان من نصيب كاري جونز لاعبة ليستر سيتي ضد ليفربول، يوم 29 أبريل، بتصويبة صاروخية ارتطمت بالعارضة ثم استقرت في الشباك.

والطريف أن الأهداف الـ4 المرشحة جاءت كلها في شهر أبريل، وهي المرحلة الحاسمة من موسم المسابقة الماضي الذي حسمه تشيلسي برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد.

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