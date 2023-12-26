تصرف شائن في فندق..فضيحة تطال بطل الشطرنج الصيني

صعق عالم الشطرنج الصيني بتصرف مشين صدر عن المتوج بلقب بطل العام بعد بلبلة لفت تصرفاته، إثر شائعات غش وفضيحة سلوك سيئ أدت إلى تجريده من لقبه أمس الاثنين.

بدأت تلك الفضيحة بعدما انتهى “البطل” من احتفاله بالفوز بتبرزه في حوض استحمام فندق.

إذ هزم يان تشنغ لونغ البالغ من العمر 48 عاما عشرات المتنافسين الأسبوع الماضي ليفوز بلقب “ملك شيانغ تشي” في بطولة وطنية استضافتها جمعية شيانغ تشي الصينية

فرحة لم تدم

لكن فرحته لم تدم طويلا، حيث أعلنت الجمعية أنها ستسحب اللقب من يان وستستعيد الجائزة المالية منه بعدما ضبط وهو “يخل بالنظام العام” ويظهر “تصرفات سيئة جدا”.

كما اضطرت الجمعية أيضا للرد على شائعات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن يان “قد غش أثناء المنافسة باستخدام خرز شرجي مزود بأجهزة إرسال لاسلكية لإرسال وتلقي إشارات”.

وقالت في بيان إنه “من المتعذر تأكيد ما إذا كان يان قد غش بالفعل أم لا في الوقت الحالي”، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما كشفت أن الرجل الأربعيني “تناول الكحول مع آخرين في غرفته ليلة السابع عشر من ديسمبر، ثم قام بالتبرز في حوض الاستحمام بالغرفة التي كان يقيم فيها في اليوم التالي، في ألحق عمله هذا أضرارا بممتلكات الفندق، وانتهك النظام العام والأخلاق الحميدة وترك أثرا سلبيا على المنافسة”.

جرد من لقبه

وأوضحت أنه تم تجريده من لقبه ومنعه من اللعب لمدة عام بعد سلوكه هذا خلال الاحتفالات.

يشار إلى أن “شيانغ تشي”، أو الشطرنج الصيني، يحظى بشعبية كبرى منذ مئات السنوات عبر أنحاء آسيا.

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