ميسي ورونالدو.. من الأكثر بحثا على الانترنت لعام 2023

أظهرت دراسة أن ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين ولاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي هو الأكثر بحثا على الإنترنت في عام 2023.

وشهد مطلع عام 2023 تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعبي العالم عن عام 2022 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحصوله على لقب كأس العالم، ثم منحته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الكرة الذهبية لثامن مرة بسبب الإنجاز ذاته عن عام 2023.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير لها أن إحصائية قام بها مرصد “Fbref” المتخصص في إحصائيات كرة القدم أظهرت هيمنة ميسي منذ نهاية كأس العالم 2022 على محركات البحث حول العالم.

ميسي كان اللاعب الأكثر بحثاً عن في الولايات المتحدة الأمريكية الخمسين، سواء على مستوى الولايات كلها بشكل عام، أو فيما يخص كل ولاية على حدة.

وانتقل ميسي في صيف العام الحالي إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج مع الفريق بكأس الدوريات كأول بطولة في تاريخ النادي.

وتصدر ميسي قائمة لاعبي الكرة الأكثر بحثاً عنهم في بلدان مصر وتركيا وكندا وألمانيا وبلجيكا والهند والصين وجنوب أفريقيا وغانا والأرجنتين والسويد وهولندا وإيطاليا.

رغم أن صحيفة “ريكورد” البرتغالية أكدت في وقت سابق أن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي هو أكثر الرياضيين بحثاً على موقع “غوغل” على مدار 25 عاما، فإن “الدون” بحسب الإحصاء الأخير لم يتصدر قائمة البحث في عام 2023 إلا في بلاده البرتغال.

من جانبه كان كيليان مبابي الأكثر بحثاً عنه في فرنسا ونيمار في البرازيلي وكيفن دي بروين في تشيلي، والإكوادوري مويسيس كايسيدو في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا، ولوكا مودريتش في كرواتيا، وغوتي لاعب ريال مدريد السابق في كولومبيا، وسام كير في أستراليا، ولويس سواريز في أوروغواي.

فينيسيوس جونيور المهاجم البرازيلي ل‍ريال مدريد تصدر القائمة في إسبانيا، وراسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد في الدنمارك، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في بولندا، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب المان يو كان الأكثر بحثاً في نيجيريا.

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