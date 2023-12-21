منتخب العراق الكروي ينهي 2023 بالتصنيف الـ 63 عالميا والسابع اسيوياً

انهى المنتخب الوطني العراقي العام 2023 بالمركز الـ 63 عالمياً حسب تصنيف الفيفا الاخير لشهر كانون الثاني.

بينما جاء حسب التصنيف القاري بالتصنيف السابع اسيويا .

وجاء اليابان بالمركز الاول اسيويا و الـ 17 عالميا ، بينما جاء منتخب ايران الثاني آسيويا والمركز الـ 21 عالميا ، ثم كوريا الثالث اسيويا و الـ23 عالميا ، واستراليا رابع اسيويا والـ25 عالميا ، والسعودية الخامس اسيويا و الـ 56 عالمياً ، وقطر سادس آسيويا و الـ58 عالميا .

وجاء الأرجنتين بالمركز الاول عالميا ثم فرنسا ثانيا ، وانكلترا ثالثا ، وبلجيكا رابعا ، والبرازيل خامساً ، وهولندا سادسا والبرتغال سابعا ، واسبانيا ثامنا.

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