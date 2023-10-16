لم ينتصر منذ 19 عاما.. قصة أسوأ منتخب في العالم

يمثل سان مارينو ظاهرة استثنائية سلبية في تاريخ المنتخبات الأوروبية، حيث يعتبر الخصم الأسهل في أي مجموعة يلعب بها في التصفيات القارية.

منتخب سان مارينو يحتل المركز 207 والأخير في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب أنه لم يحقق أي انتصار منذ عام 2004.

وحقق منتخب سان مارينو آخر فوز له يوم 28 أبريل/نيسان 2004 على ليختنشتاين بهدف نظيف، وهو أكبر انتصار في تاريخ البلاد لأنه ببساطة الفوز الوحيد في سلسلة مباريات دولية بلغ عددها 200.

وتلقى سان مارينو 819 هدفاً في 200 مباراة خسر منها 191، بينما تعادل 8 مرات وسجل فقط 28 هدفاً فقط بفارق أهداف بلغ (-791).

ولم يحقق سان مارينو أي فوز على مدار 19 سنة منذ فوزه اليتيم الودي، بينما لم يفز رسمياً في أي مواجهة، من 133 خاضها على مدى ما يقرب من عقدين، تعادل فيها 5 مرات وخسر في 128 مواجهة.

وبالطبع لم يكن سان مارينو قريبا في أي وقت من التأهل لليورو أو المونديال، لأنها لم تعرف معنى الانتصارات الرسمية.

تاريخ منتخب سان مارينو

تم تشكيل منتخب سان مارينو لأول مرة في 1986، حيث خاض مباراته الرسمية الأولى ضد سويسرا في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 وخسرها برباعية نظيفة في تصفيات كأس أمم أوروبا 1992.

بينما كانت مباراته الأولى ودياً ضد كندا في 28 مارس/آذار 1986 وسقط فيها بهدف نظيف.

نجحت سان مارينو عام 1993 في تحقيق أول نتيجة غير الخسارة في تاريخها حين تعادلت سلبياً مع تركيا في تصفيات كأس العالم 1994.

وتحمل سان مارينو الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في منتخب أوروبي في مباراة رسمية بخسارتها التاريخية 13-0 من ألمانيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2008 والتي جاءت على ملعبها، يوم 6 سبتمبر/أيلول 2006، في أكبر سقوط بتاريخها الملبد بالهزائم.

حين تعادلت سان مارينو مع ليختنشتاين في القسم الرابع لدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 كانت النقطة الأولى لها بعد 6 سنوات من الخسائر.

وتتذيل سان مارينو المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بلا رصيد بعد تلقي 6 هزائم، ليتأكد غيابها عن النسخة المقبلة من اليورو.