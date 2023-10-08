الكشف عن موقف بنزيما من التواجد في أربيل

كشفت تقارير سعودية آخر تطورات إصابة كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة خلال مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة “سبورت” السعودية فإن “إصابة بنزيما عبارة عن شد عضلي بسيطٌ، حدث له بعد الجهد الذي بذله خلال الدقائق الـ90 للقاء”.

وبينت أن “الاتحاد قرر وضع برنامج تأهيلي للاعب الفرنسي المخضرم خلال فترة التوقف، التي تنطلق اليوم الأحد، تحت إشراف مدربه الشخصي خافيير أتالايا، للعودة بشكل أقوى قبل انطلاق الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي”.

ووتابعت أن “بنزيما سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات عند عودة الدوري بداية من الجولة العاشرة في 20 تشرين الأول الجاري حيث سيلعب الاتحاد أمام التعاون وبالتالي سيتواجد في مواجهة القوة الجوية بأربيل في دوري أبطال آسيا”.

وستعود منافسات دوري روشن من جديد يوم 20 تشرين الأول الحالي بالجوة العاشرة التي تبدأ بـ4 مواجهات وهي التعاون والاتحاد، والأخدود والفيحاء، والهلال والخليج، والفتح وأبها.

ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثاني بينما الاتحاد في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.