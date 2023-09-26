بعد 7 سنوات من المواعدة.. الظاهرة رونالدو يتزوج للمرة الثالثة

احتفل اللاعب البرازيلي رونالدو نازاريو، المُلقب بالظاهرة؛ بزواجه للمرة الثالثة من خطيبته عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكس في مدينة إيبيزا الإسبانية في عطلة نهاية الأسبوع.

ونشر رونالدو (47 عامًا) صورة مشتركة من حساب زوجته سيلينا (33 عامًا) من حفل الزفاف الذي أقيم وسط العائلة والأصدقاء، مُعلقًا بما معناه: “اليوم نجمع عائلاتنا معًا في احتفال ديني حميم.. هكذا نبدأ أسبوعًا مليئًا بالاحتفالات”.

فيما نشرت العروس سيلينا عبر خاصية “القصص – Stories” مقطع فيديو من حفل الزفاف الرومانسي، ظهر فيه اللاعب السابق وهو يخرج رفقة العروس من الكنسية مرتديًا بدلة صيفية باللون الكريمي.

أما العروس سيلينا، فقد بدت مذهلة بفستانها العاجي الفضفاض البسيط، والذي أبرز جمالها بشكلٍ أخاذ، فيما أسدلت خصلات شعرها الشقراء اللامعة والمتموجة على كتفيها وطبّقت مكياجًا بسيطًا.

وظهر رونالدو في مقطع الفيديو ممسكًا بفخر بيد زوجته الجديدة أثناء مغادرتهما الكنيسة معًا، التي كانت مزينة بالزهور البيضاء.

والتقط رونالدو، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس نادي بلد الوليد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، صورًا تذكارية مع المشجعين قبل دخول الكنيسة، فيما كان زميله السابق في ريـال مدريد خوليو بابتيستا من بين الحضور.

وكان رونالدو قد أعلن خطبته في العام الماضي، بعد أن تقدم أسطورة السامبا بطلب الزواج خلال عطلة في منطقة البحر الكاريبي بعد 7 سنوات من المواعدة.

عدد زوجات رونالدو البرازيلي

وبهذا الزواج، أصبحت سيلينا الزوجة الثالثة لرونالدو، إذ كان النجم متزوجًا سابقًا من:

1999-2003: تزوج رونالدو من ميلين دومينجيز أنجب منها ابنه رونالد (23 عامًا).

2005: ارتبط رونالدو بدانييلا سيكاريلي إلا أنه انفصل عنها بعد 3 اشهر (قيل بأنه لم يتزوجها بعقد قران رسمي).

2008-2012: تزوج رونالدو من طالبة الهندسة ماريا بياتريس أنتوني وأنجب منها ماريا صوفيا (14 عامًا)، وماريا أليس (12 عامًا).

2023: تزوج رونالدو من عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكس.

وتحرص العروس سيلينا لوكس، وهي سيدة أعمال ناجحة وعارضة أزياء، بمشاركة صورها مع رونالدو عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام.

وبحسب ما ورد يخطط العروسان لإقامة حفل لـ 400 ضيف يوم الجمعة في منزل رونالدو في كالا جوندال.