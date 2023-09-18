استبعاد بطلة فضيحة “القبلة” من قائمة منتخب إسبانيا للسيدات

أعلنت المديرة الفنية الجديدة للمنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات قائمة المنتخب التي تضم 15 لاعبة من اللاعبات الفائزات بكأس العالم، على الرغم من عدم إعلان اللاعبات انتهاء مقاطعتهن للمنتخب الوطني.

وغابت عن القائمة اللاعبة جيني هيرموسو، صاحبة القبلة الشهيرة التي تسببت في استقالة رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس.

وقالت مدربة المنتخب الإسباني للسيدات مونتسي تومي إنها تحدثت إلى هيرموسو وقررت عدم ضمها كوسيلة لحمايتها.

وأدى الجدل الدائر حول القبلة إلى أزمة مؤسسية تسببت في إحراج لكرة القدم الإسبانية، فضلا عن استقالة روبياليس في نهاية المطاف.

وأوضحت تومي: “الكل أعرب عن دعمه لجيني وجميع اللاعبات. أعتقد أن تلك كانت الطريقة الأفضل لحمايتها”.

ولم تكشف المدربة الجديدة، التي كانت مساعدة للمدير الفني السابق في كأس العالم للسيدات خورخي فيلدا، ما إذا كان هيرموسو هي من طلبت عدم استدعائها.

ووقعت 39 لاعبة، بينهن 21 لاعبة من القائمة التي تضم 23 لاعبة والتي فازت بكأس العالم الشهر الماضي، على بيان يرفضن فيه اللعب للمنتخب الوطني ما لم يتم تلبية مطالبهن بالتغيير.

وطالبن بإصلاحات عميقة وقيادة جديدة بعد رفض روبياليس الاستقالة بسبب تقبيل هيرموسو في حفل توزيع جوائز كأس العالم في سيدني.

واستقال روبياليس في النهاية، لكن اللاعبات أوضحن أن مطالبهن لم يتم تلبيتها جميعا.