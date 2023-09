فيديو.. ثعبان سام يقتحم مباراة نسائية

تسبب ثعبان في تأخير بدء مباراة بين فريقي غريتر وسترن سيدني جاينتس وريتشموند تايغرز في منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم للسيدات السبت.

وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة في أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض المعلب بإستاد بلاكتاون الرياضي الدولي بغرب سيدني.

وتم تأجيل ضربة البداية نحو 30 دقيقة بينما كان المسؤولون ينتظرون وصول مروض ثعابين.

Can you believe it! 🐍

A snake on the field has delayed the clash between the Giants and the Tigers, but we're almost ready to get underway! pic.twitter.com/FNVx8GXduo

— AFL Women's (@aflwomens) September 16, 2023