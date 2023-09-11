من داخل عزاء شقيقه “المغدور”.. اللاعب علاء مهاوي يوجه رسالة إلى الحكومة

وجه لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم علاء مهاوي، اليوم الاثنين، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وذلك بعد مقتل شقيقه بظروف غامضة شمال شرقي العاصمة بغداد.



وقال مهاوي في حديث لـ السومرية، “تلقيت خبر مقتل شقيقي أحمد من والدي، بعد ان كنت في معسكر تدريبي”.

وأضاف، أن شقيقه “تلقى عدة إطلاقات نارية من قبل عصابة مجهولة في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، وبعد نقله الى المستشفى فارق الحياة”.

وناشد لاعب المنتخب الوطني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بـ”متابعة قضية مقتل شقيقه، وأخذ القصاص من القاتيلن”.

وقُتِلَ الشاب أحمد مهاوي، شقيق اللاعب علاء مهاوي، أمس الأحد، بظروف غامضة، شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن “احمد علي مهاوي حمود العبودي (1990) كان يستقل عجلة (نوع جيب لاريدو)، تعرض إلى إطلاق نار من قبل مجهولين اثر محاولة تسليب على طريق بغداد – ديالى، قرب منطقة بوب الشام”.

وأضاف أن الحادث أدى إلى إصابته بجروح في منطقة الظهر والجانب الايمن من البطن ونقل على اثرها الى مستشفى الشهيد ضاري الفياض ومن ثم الى مدينة الطب حتى فارق الحياة هناك”.

وأوضح، أن الضحية “هو شقيق لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علاء مهاي”.

وفقد لاعب المنتخب الوطني شقيقه الأصغر في كانون الأول/ديسمبر 2022، لاعب القوة الجوية منتظر مهاوي إثر وعكة صحية.

وفي وقت سابق اليوم، نعى مهاوي شقيقه أحمد بجملة قصيرة عبر حسابه في إنستغرام، مع صورة له.