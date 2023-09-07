وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي.. من هو وماذا حقق؟

توفي، اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي المُلقب “بيلي الذئب الابيض” عن عمر ناهز الـ 84 عاماً.

المصارع العراقي الشهير عدنان القيسي توفي ليلة أمس 6 أيلول/ سبتمبر 2023، وان سبب هو أزمة صحية ألمت به أدت إلى وفاته، وفقا لما ذكرته منصات مقربة منه.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاته والدعاء بالرحمة ولمحبيه الصبر والسلوان.

الاسطورة العربية عدنان القيسي في ذمة الله 84 عاماً رحمة الله عليه pic.twitter.com/7QtnuJPt1s — Ali Al-Marafi (@ali_a_marafi) September 6, 2023

كما نعاه موقع WWE الرياضي العالمي المتخصص بالمصارعة، “نشعر بالحزن عندما نعلم أن عدنان القيسي، المعروف لدى عشاق الترفيه الرياضي باسم بيلي وايت وولف، والشيخ عدنان القيسي والجنرال عدنان، وافته المنية في 6 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا”.



وأضاف الموقع، “تقدم WWE تعازيها لعائلة عدنان القيسي وأصدقائه ومعجبيه”.

ويعد عدنان عبد الكريم أحمد القيسي (تولد 1 آذار/مارس 1939) والملقب بـ”أسطورة المصارعة العراقية”، مصارعا محترفا، لعب في اتحادات مشهورة مثل دبليو دبليو إي-AWA-NWA ولعب بشخصيات “بيلي الذئب الأبيض – شيخ عدنان القيسي – الجنرال عدنان” وكان مدير مصارعين اساطير امثال “سوبرستاس بيلي جرام وجيري كرشر بلاكول وبوب اورتون”، واشتهر بشخصية الشيخ عدنان القيسي. وهو ابن أخ مفتي العراق سابقاً الشيخ قاسم القيسي.

تصارع القيسي في جامعة أوكلاهوما وأنضم إلى اتحاد WWWF الذي تغير اسمه إلى WWF في الثماننيات والان دبليو دبليو إي بشخصية بيلي الذئب الأبيض وشخصية عبارة عن أميركي أصلي من سكان الهنود الحمر ومن سكان الأميركيين القدماء، وانضم مع المصارع الهندي الأحمر الأسطورة شيف جيي سترونغبو وفاز ببطولة الزوجي، وفي عام 1977 تقريباً لعب مع المصارع وبطل رفع الاثقال أولمبي كين بتارا واصيب عدنان في كسر بالكاحل.