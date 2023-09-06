ميسي واحد فقط.. النجم الارجنتيني يحدث “زيادة هائلة” في أرباح آبل والدوري الأمريكي

كشف تقرير صحفي، اليوم الاربعاء، عن اسهام نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في زيادة “هائلة” باشتراكات خدمة البث التلفزيوني المباشر من “آبل”، والدوري الأميركي لكرة القدم، داخل الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن تقرير لشركة التحليلات “أنتينا”، أوضح فيه أن عدد اشتراكات الباقة الموسمية للدوري الأميركي لكرة القدم ارتفع من 6143 اشتراكاً جديداً في 20 تموز/ يوليو، إلى أكثر من 110 آلاف في 21 تموز/ يوليو، وهو اليوم الذي خاض فيه ميسي أول مباراة بقميص نادي إنتر ميامي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أنتينا”، جوناثان كارسون: “هناك ليونيل ميسي واحد فقط، لذلك كانت هذه لحظة كبيرة جدا للرياضة في هذا البلد”.

وتابع: “من المؤكد أن الرياضة تعتمد على النجوم، لكن هذا لم يُترجم من قبل إلى زيادة هائلة في عدد المشتركين”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “آبل”، تيم كوك: “لقد تجاوزنا توقعاتنا فيما يتعلق بالمشتركين، وحقيقة أن ميسي ذهب إلى إنتر ميامي ساعدنا على تحقيق ذلك”.

وكان النجم الأرجنتيني الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، قد انتقل رسميا في يوليو الماضي إلى إنتر ميامي حتى 2025، في صفقة قدرت قيمتها بـ 60 مليون دولار سنويا.

واعتبارا من 1 أيلول/ سبتمبر، تبيع “آبل” الباقة الموسمية للدوري الأميركي لكرة القدم مقابل 12.99 دولارا شهريا أو 25 دولارا في الموسم، وذلك للمشتركين أساسا في خدمة “آبل تي في بلس”.

لكن السعر سيكون 14.99 دولارا في الشهر أو 29 دولارا في الموسم لغير المشتركين في خدمة تلفزيون “آبل”.

وقال كارسون إن “أكثر الأشخاص الذين يشتركون في الخدمات الرياضية يميلون إلى أن يكونوا أكثر ولاء من غيرهم”.

وأضاف أن المشاهدين الذين يشتركون في خدمة البث المباشر لمشاهدة عرض ما، “يميلون إلى إلغاء الاشتراك بعد مشاهدة العرض، بعكس الأحداث الرياضية التي تمتد لعدة أشهر”.