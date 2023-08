شارك بحرب العراق وأفغانستان.. من هو حارس ميسي الشخصي؟

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن هوية الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، الذي أصبح حديث الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد التعاقد مع ميسي كلفت إدارة نادي إنتر ميامي وبالتحديد من المالك خورخي ماس وشريكه ديفيد بيكهام ياسين تشويكو كحارس لتوفير الحماية الشخصية لبطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وخطف الحارس الشخصي لميسي الأضواء بعد ظهوره يرافق ميسي كظله حتى من على خطوط الملعب أثناء المباريات في الملاعب الأمريكية، كما يتواجد معه في حافلة الفريق وفي غرف تبديل الملابس أو في التنزه بالأماكن العامة.

ياسين تشويكو من أصول تونسية، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية اختاره بيكهام بعناية تامة، من أجل مهمة توفير الحماية الشخصية لميسي.

Anyone else noticed Leo Messi’s bodyguard?

He was hired by Inter Miami 🫡

pic.twitter.com/oGDjYLBnfh

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) August 17, 2023