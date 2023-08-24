بنزيما يلعب في أربيل

شهد اليوم الخميس، سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووضعت القرعة ممثل العراق فريق القوة الجوية الذي اختار ملعب فرانسو حريري في العاصمة أربيل بعد قرار رفض الفيفا ان يقيموا مبارياتهم في ملاعب بغداد في المجموعة الثالثة الى جانب أندية الإتحاد السعودي الذي يلعب له النجم الفرنسي كريم بنزيما وسيباهان الإيراني واجمك الأوزبكي.

تفاصيل القرعة كاملة:ـ

المجموعة الأولى

باختاكور – أوزبكستان، الفيحاء – السعودية، آهل – تركمانستان، العين – الإمارات.

المجموعة الثانية

السد – قطر، ناساف – أوزبكستان، الفيصلي – الأردن، الشارقة – الامارات.

المجموعة الثالثة

الاتحاد – السعودية، سابهان – إيران، القوة الجوية – العراق، أجمك – أوزبكستان.

المجموعة الرابعة

الهلال – السعودية، ناساجي – إيران، مومباي – الهند، نافباهور – أوزبكستان.

المجموعة الخامسة

بيرسبوليس – إيران، الدحيل – قطر، الاستقلال – طاجكستان، النصر – السعودية.