شكوى غريبة من عائلات لاعبي الأندية الأمريكية بسبب ميسي

تلقت إدارة الدوري الأمريكي لكرة القدم شكوى غريبة من عائلات لاعبي الأندية برسائل تنتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بسبب مهاراته العالية.

ومنذ انتقاله إلى إنتر ميامي قبل شهر حول ميسي فريقه الجديد إلى مرعب للفرق الأخرى، وسجل 10 أهداف، كما قاد فريقه لأول لقب في تاريخه.

وحسب شبكة The Onion فإن دون غاربر مفوض الدوري الأمريكي تلقى عشرات المكالمات على مدار الأسابيع الماضية، من أولياء أمور لاعبي الدوري الأمريكي، حيث اشتكى هؤلاء من المستوى المرتفع جدا للنجم الأرجنتيني مقارنة مع أبنائهم لاعبي الدوري الأمريكي.

ونقلت الشبكة عن والدة جاك ماكغلين لاعب خط وسط فيلادلفيا يونيون قولها: “هذا ليس عدلا، منذ أن انضم ميسي إلى إنتر ميامي لم يكن من الممكن إيقافهم، وهو أفضل بكثير من أبنائنا لدرجة أنهم بدأوا يشعرون بالسوء حيال أنفسهم”.

وأضافت والدة جاك ماكغلين أنه بعد خسارة فيلادلفيا يونيون 1-4 أمام إنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوريات، بكى ابنها قبل أن ينام وقال إنه لم يرغب أبدا في لعب كرة القدم مرة أخرى.

وقالت كيم ماكغلين: “لقد تحدثت إلى الكثير من الآباء من جميع الفرق الأخرى والأمر هو نفسه، أبناؤهم مرعوبون من اللعب ضد ميسي، هذا لأنهم يعلمون أنه سيحرز الأهداف ويتلاعب بهم”.

وكشفت أم أحد لاعبي أورلاندو سيتي، أن نصف لاعبي الفريق لم يرغبوا حتى في الخروج من غرفة تبديل الملابس قبل المباراة لمواجهة إنتر ميامي في دور الـ32 من كأس الدوريات.

وأوضحت الأم: “ميسي لاعب عظيم، لكنها قضية عدالة، يجب أن يلعب حقا ضد أشخاص على مستوى مهاراته الخاصة، وأن يكف عن جعل أبنائنا يشعرون بأنه أعلى منهم”.

وأكدت التقارير أيضا أن العديد من الآباء الغاضبين كانوا يناقشون خططا لسحب أبنائهم من الدوري الأمريكي للمحترفين ووضعهم في الدوريات المحلية بدلا من ذلك.