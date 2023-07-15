أغرب ملعب في العالم.. عمره 70 عاماً ويقع داخل فوهة بركان

في فوهة بركان تيوكا الخامل، الذي يرتفع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة سوتشيميلكو الخضراء جنوب شرق المكسيك، اعتادت فرق الهواة على إقامة المباريات فيه نهاية كل أسبوع.

وتلعب 10 فرق من الهواة على ذلك الملعب الذي يقع على مشارف مكسيكو سيتي. ويقول اللاعب أدريان غارسيا البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يعمل كمصمم غرافيك، إنه ملعب فريد، يمكنك فيه أن تنسى همومك وتسترخي مع الأصدقاء والعائلة.

وكانت المنطقة في السابق مركزاً احتفالياً، لكن بعدما أصبحت غير صالحة تم تحويلها الى ملعب لكرة القدم.

وقال ممثل الدوري جويل بيسيريل: “الملعب مقام منذ ما يقرب من 70 عاما.. كانوا يحملونني إلى هنا عندما كنت طفلاً”.

وعند الفجر، يغطي ضباب كثيف ملعب كرة القدم، لكنه ينسحب تدريجاً مع شروق الشمس. ويصل طريق واحد إلى القمة، بالإضافة إلى مسار مخصص للمشي بطول 18 كيلومتراً يصل إلى منحدرات غابات البركان.

وقال حارس المرمى دانيال مانسيا بينا (47 عاما)، إنه أمر رائع ومثير للإعجاب أن تأتي إلى أرض الملعب، ويكون لديك مكان جميل جداً للعب كرة القدم.

ووفقاً لخبراء من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، يوجد أكثر من 200 بركان، معظمها غير نشط، في جنوب مكسيكو سيتي وعلى الحدود مع ولاية موريلوس المجاورة.

وتقع المكسيك على خط أكثر مناطق العالم نشاطاً على صعيد الزلزال والبراكين، والمعروفة باسم بـ”حلقة النار”، حيث تلتقي صفيحة المحيط الهادئ بالصفائح التكتونية المحيطة.

ويقع بركان بوبوكاتيبيل، وهو أحد البراكين النشطة في البلاد، على بعد 70 كيلومتراً فقط من العاصمة وقد تسبب بالذعر في مايو عندما أطلق الرماد والغازات والصخور المنصهرة.