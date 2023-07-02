يوليو 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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“الفيفا” يوافق على تعديل قانون التسلل

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
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“الفيفا” يوافق على تعديل قانون التسلل

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا، اليوم السبت، على اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في جميع المباريات والبطولات.

وينص قانون التسلل الجديد على أن المهاجم ينبغي أن يكون متقدما بكامل جسده على آخر مدافع ليكون في موقف تسلل، وليس بجزء من جسمه فقط، مثلما هو معمول به في الوقت الحالي، وفقا بيان لـ”فيفا”.

وأضاف الاتحاد الدولي أن القانون الجديد سيختبر في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا قبل تطبيقه في جميع البطولات، في حال نجاحه.

وكان، أرسين فينغر، المدير الفني التاريخي لفريق “آرسنال” ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من اقترح تطبيق قاعدة التسلل الجديدة.

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