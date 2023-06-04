درجال: عقد الشراكة مع (لاليغا) سيسهم بتطوير كرة القدم العراقية

أكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد، أن توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية مع دوري المحترفين الإسباني (لاليغا) سيكون له أثر كبير في تطوير كرة القدم العراقية.

وقال درجال في تصريح صحفي، إن “عقد الشراكة الاستراتيجية وقع بدعم مباشر من رئيس الوزراء والحكومة العراقية لهذا المشروع الكبير الذي سيكون له الأثر الكبير في النهوض بواقع كرة القدم العراقية”.

وأضاف أن “رابطة دوري المحترفين الإسباني حريصة كل الحرص على نجاح هذا المشروع وبالتالي سيعملون بكل طاقتهم من أجل النهوض بواقع كرة القدم العراقية وهو تحد كبير ونحتاج لتعاون الجميع لاجل انجاحه”.

وأكد أن “رئيس الوزراء هو الداعم الأكبر لنا ولمشاريعنا الستراتيجية التي تصب في مصلحة النهوض بواقع كرة القدم العراقية”، مشيرا الى أن “هناك ثلاثة أحداث مهمة جرت اليوم، الاول هو الشراكة ما بيننا واللاليغا، والثاني هو إطلاق بطاقة شباب للاتحاد العراقي لكرة القدم بالتعاون مع مصرف التنمية والحدث الثالث هو بناء مشروع الحلم الكروي (المركز التخصصي لاتحاد كرة القدم) بعد إيعاز دولة رئيس الوزراء بتخصيص قطعة أرض في بغداد لانشاء هذا المركز”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء أوعز كذلك إلى المحافظين بتخصيص قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين (15-20) دونما لإقامة مركز تخصصي في كل محافظة لدعم مشاريع اتحاد كرة القدم مع تخصيص مبلغ مالي لدعم مشروع الفئات العمرية”.

وبرعاية رئيس محمد شياع السوداني، جرى، اليوم الأحد، توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الـ (لاليغا) للدوري الإسباني لإقامة دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل 2023/ 2024.

ووقع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال العقد عن الجانب العراقي، فيما وقعه عن الجانب الإسباني رئيس رابطة الـ (لاليغا) “خافير تيباس”.

وعد رئيس مجلس الوزراء اتحاد الكرة بتوقيع العقد بإنها تهدف إلى النهوض بواقع كرة القدم العراقية، مشيدا بموقف (لاليغا) وحضر التوقيع النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار واعضاء الاتحاد غانم عريبي وفراس بحر العلوم واحمد الموسوي .

وأكد السوداني على ضرورة الاعتماد على العمل الاحترافي في جميع مفاصل الرياضة العراقية وليس كرة القدم فحسب، مبينا حرص الحكومة على تطوير الرياضة العراقية بكل مؤسساتها، وتكييف القوانين السارية لأجل تصحيح مساراتها، بما يعزز حضور العراق في المحافل الرياضية الخارجية.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم “عدنان درجال”: إن العقد الموقع مع رابطة الـ (لاليغا) يتضمن شقين أساسيين، الأول تطوير المواهب الكروية في البلاد، والآخر رعاية الدوري العراقي للمحترفين.

فيما أشاد رئيس رابطة الـ (لاليغا) “خافير تيباس” بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وتقديره لذلك، مبينا: إن “الجميع سيبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح هذا المشروع الذي وصفه “تيباس” بأنه أكبر من مجرد كرة القدم، إنه نحو تعاون أوسع لتنشيط الرياضة في العراق”.

ويشمل عقد الشراكة عقدين، الأول المبرم بين اتحاد كرة القدم ورابطة الـ (لاليغا) والذي يخص الإدارة والإشراف على تنفيذ دوري المحترفين العراقي، وتعيين مدير تنفيذي إسباني لإدارة المشروع، وكذلك إعداد فريق عمل عراقي، تقوم رابطة دوري المحترفين بتدريبهم لإدارة اللجان العاملة على تنظيم مسابقة دوري المحترفين.

وفي ضوء العقد الأول تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري عبر التنسيق بين الإدارة التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقر الرئيس لرابطة الدوري الإسباني في مدريد.

أما العقد الثاني وفق اتحاد الكرة فهو يتعلق بـ (مشروع الحلم 2030)، ويتضمن قيام رابطة الـ (لاليغا) بتطوير المواهب الرياضية العراقية في مجال كرة القدم، وإقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة، من مدربين وإداريين وغيرهم، وتكون هذه المراكز الرافد الرئيس لدعم المنتخبات الوطنية العراقية.